Nagyszabású nemzetközi rendőrségi akció keretében számoltak fel egy balkáni drogkartellhez köthető bűnözői hálózatot Montenegróban és Németországban, tizennégy embert – köztük a balkáni kartell egyik vezetőjét – fogták el – tájékoztat az MTI.

Letartóztatták a balkáni drogkartell egyik vezetőjét

Fotó: Unsplash

Az Europol és a montenegrói rendőrség tájékoztatása szerint németországi és montenegrói rajtaütésekben, valamint házkutatásokban összesen mintegy száz rendőr vett részt.

Lazar Scepanovic, a montenegrói rendőrség igazgatója kiemelte, hogy a művelet célja a nemzetközi kábítószer-kereskedelmi hálózat felszámolása volt. Az akcióban a montenegrói, a német, az osztrák, a holland és a spanyol rendőrség vett részt az Europol támogatásával.

A gyanú szerint a bűnszervezet nagy mennyiségben csempészett kokaint és kannabiszt az Európai Unióba. A Németországban és Montenegróban élő gyanúsítottak a feltételezések szerint kulcsszerepet játszottak a műveletekben.

Lazar Scepanovic tájékoztatása szerint a művelet eredményeként összesen mintegy 4,5 tonna kábítószert foglaltak le. Tizenkét különálló akcióban 2,7 tonna kokaint találtak Bolíviában, továbbá 1,8 tonna különböző típusú drogot Belgiumban, Németországban és Montenegróban. Ez utóbbi mennyiségből mintegy 1,55 tonna kannabisz, 120 kilogramm hasis és körülbelül 120 kilogramm kokain volt.

A rendőri intézkedések elsősorban a több kontinensre kiterjedő bűnözői hálózat feltérképezésére irányultak, amely nagy mennyiségben csempészett kokaint és kannabiszt, emellett fegyverkereskedelemmel és más bűncselekményekkel is kapcsolatba hozható.

Az Európai Unióban terjesztette a kábítószert a balkáni drogkartell

A rendőrfőnök elmondta: a szervezet a kokaint Dél-Amerikából juttatta az Európai Unió országaiba, míg a kannabiszt és a hasist Ázsiából csempészték az uniós piacra.

A nyomozás során egyértelműen megállapították, hogy a hálózat a kábítószerek beszerzését, értékesítését és az üzletek közvetítését is végezte, valamint viszonteladói és közvetítői hálózatot működtetett Montenegróban és nemzetközi szinten, egyebek mellett Bolíviában, a Dominikai Köztársaságban, Thaiföldön, Németországban, Hollandiában és Belgiumban.