Vérfürdő lett a grillpartiból, meghalt egy tinédzser

Bandaháborúhoz köthető lövöldözés rázta meg Long Island egyik népszerű parkját, ahol egy 15 éves fiú életét vesztette, két másik ember pedig megsebesült. A hatóságok szerint a fegyveres incidens egy szerda esti grillezésen tört ki az Eisenhower Parkban. Az ügyben két fegyveres személyt őrizetbe vettek – írja a New York Post.
Bandaháborúba torkolló grillparti és lövöldözés az Eisenhower Parkban
A hatóságok információi alapján az Eisenhower Parkban tartott grillezésre a közösségi médiában feltételezett bandatagokat hívtak meg. A beszámolók szerint 20:20 körül egy vita gyorsan eszkalálódott, és fegyveres összetűzés alakult ki.
A lövöldözésben egy 15 éves fiú életét vesztette, miután a kórházba szállították, két másik sérült pedig műtéten esik át, állapotuk stabil.
A helyszínen két fegyveres személyt vettek őrizetbe, azonban egyelőre nem közölték, hogy hivatalosan vádat emeltek-e ellenük. A Nassau megyei rendőrség szerint az ügyben a vizsgálat továbbra is folyamatban van.
