Vérfürdő lett a grillpartiból, meghalt egy tinédzser

Egy baráti grillpartinak indult esemény torkollott tragédiába Long Islanden. A bandaháború miatt kialakult lövöldözésben egy 15 éves fiú életét vesztette, két másik ember megsérült.
Bandaháborúhoz köthető lövöldözés rázta meg Long Island egyik népszerű parkját, ahol egy 15 éves fiú életét vesztette, két másik ember pedig megsebesült. A hatóságok szerint a fegyveres incidens egy szerda esti grillezésen tört ki az Eisenhower Parkban. Az ügyben két fegyveres személyt őrizetbe vettek – írja a New York Post.

Bandaháborúhoz köthető halálos lövöldözés történt a népszerű parkban – Fotó: Pexels

A hatóságok információi alapján az Eisenhower Parkban tartott grillezésre a közösségi médiában feltételezett bandatagokat hívtak meg. A beszámolók szerint 20:20 körül egy vita gyorsan eszkalálódott, és fegyveres összetűzés alakult ki. 

A lövöldözésben egy 15 éves fiú életét vesztette, miután a kórházba szállították, két másik sérült pedig műtéten esik át, állapotuk stabil. 

A helyszínen két fegyveres személyt vettek őrizetbe, azonban egyelőre nem közölték, hogy hivatalosan vádat emeltek-e ellenük. A Nassau megyei rendőrség szerint az ügyben a vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, egy éjszaka alatt 14 ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek ecuadori támadásokban. A bandaháború néhány áldozatán kínzás nyomait találták.

 

Egy ember meghalt, hatan megsérültek egy brutális lövöldözésben egy New Jersey-i gyorsétteremben. A lövöldözés sokkolta a helyieket, a hatóságok szerint azonban nem véletlenszerű támadás történt.

 

 

