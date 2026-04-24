Valóságos csoda! 17 nap után találták meg az épületomlás utolsó túlélőjét

Minden idők egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája rázta meg Bangladest 13 évvel ezelőtt, 2013. április 24-én. A bangladesi épületomlás több mint 1100 ember életét követelte.

Bangladesi civil önkéntesek segédkeznek a mentési műveletekben, miután 2013. április 24-én összeomlott a Rana Plaza ruhagyár épülete Savarban.

A Savarban található Rana Plaza nyolcemeletes épületében több üzletek és egy bank működött, míg a felső szinten varrodák dolgoztak.

A tragédiát megelőző napon, április 23-án komoly repedéseket fedeztek fel az épület falain. A bank és az üzletek azonnal bezártak, a hatóságok pedig azt javasolták, hogy az épületet ürítsék ki. Ennek ellenére a gyártulajdonosok nyomást gyakoroltak a dolgozókra, hogy térjenek vissza másnap is dolgozni, azzal fenyegetve őket, hogy elveszítik a munkájukat.

Április 24-én reggel több mint 3000 ember lépett be az épületbe.

Nem sokkal a munkakezdés után, körülbelül reggel 8:45 körül az épület hirtelen megremegett, majd néhány másodperc alatt teljesen összeomlott. A felső szintek egymásra zuhantak, és az ott dolgozókat a beton- és acéltörmelék maga alá temette – írja az EBSCO.

Azonnal megkezdődött a mentés, de a körülmények rendkívül nehezek voltak. A romok alatt rekedt emberek után katonák, tűzoltók, rendőrök és önkéntesek kutattak. Az első órákban a túlélők kimentése kézi erővel történt, később nehézgépeket is bevetettek, de óvatosan, nehogy további omlásokat okozzanak. Sok túlélőt napokkal később találtak meg a romok alatt.

A legutolsó túlélőt 17 nappal a tragédia után emelték ki élve a romok közül, amit világszerte csodával fogadtak. Az akkor 19 éves Reshma Begum egy kis üregben rekedt a romok alatt, kekszen és vízen élt, amíg a mentők május 10-én meg nem találták – írja a Guardian.

2013. május 10-én, tizenhét nappal a Rana Plaza ruhagyár összeomlása után bangladesi mentők kiemelik Reshma nevű ruhagyári munkást a Savarban összeomlott Rana Plaza épület romjai közül.

A hivatalos adatok szerint 1134 ember vesztette életét, több mint 2500-an megsérültek és sokan maradandó fogyatékosságot szenvedtek.

Baleset volt a bangladesi épületomlás?

Az omlás nem egy véletlen baleset volt, hanem több súlyos hiba és felelőtlenség következménye.

Az épületet eredetileg nem ipari használatra tervezték, illegálisan további szinteket építettek rá, gyenge minőségű anyagokat használtak, a nehéz ipari gépek túlterhelték a szerkezetet és figyelmen kívül hagyták a figyelmeztető jeleket.