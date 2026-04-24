Valóságos csoda! 17 nap után találták meg az épületomlás utolsó túlélőjét

13 éve történt Banglades egyik legszörnyűbb katasztrófája. Savar városában egy reggel papírvárként omlott össze a Rana Plaza épülete. A bangladesi épületomlásban több mint 1100 ember halt meg.
Minden idők egyik legsúlyosabb ipari katasztrófája rázta meg Bangladest 13 évvel ezelőtt, 2013. április 24-én. A bangladesi épületomlás több mint 1100 ember életét követelte. 

Bangladesi civil önkéntesek segédkeznek a mentési műveletekben, miután 2013. április 24-én összeomlott a Rana Plaza ruhagyár épülete Savarban. A bangladesi épületomlásban több mint 1100 ember halt meg. 
Fotó: MUNIR UZ ZAMAN / AFP

A Savarban található Rana Plaza nyolcemeletes épületében több üzletek és egy bank működött, míg a felső szinten varrodák dolgoztak. 

A tragédiát megelőző napon, április 23-án komoly repedéseket fedeztek fel az épület falain. A bank és az üzletek azonnal bezártak, a hatóságok pedig azt javasolták, hogy az épületet ürítsék ki. Ennek ellenére a gyártulajdonosok nyomást gyakoroltak a dolgozókra, hogy térjenek vissza másnap is dolgozni, azzal fenyegetve őket, hogy elveszítik a munkájukat. 

Április 24-én reggel több mint 3000 ember lépett be az épületbe. 

Nem sokkal a munkakezdés után, körülbelül reggel 8:45 körül az épület hirtelen megremegett, majd néhány másodperc alatt teljesen összeomlott. A felső szintek egymásra zuhantak, és az ott dolgozókat a beton- és acéltörmelék maga alá temette – írja az EBSCO.

Azonnal megkezdődött a mentés, de a körülmények rendkívül nehezek voltak. A romok alatt rekedt emberek után katonák, tűzoltók, rendőrök és önkéntesek kutattak. Az első órákban a túlélők kimentése kézi erővel történt, később nehézgépeket is bevetettek, de óvatosan, nehogy további omlásokat okozzanak. Sok túlélőt napokkal később találtak meg a romok alatt. 

A legutolsó túlélőt 17 nappal a tragédia után emelték ki élve a romok közül, amit világszerte csodával fogadtak. Az akkor 19 éves Reshma Begum egy kis üregben rekedt a romok alatt, kekszen és vízen élt, amíg a mentők május 10-én meg nem találták – írja a Guardian.

Bangladeshi rescuers retrieve garment worker Reshma from the rubble of the collapsed Rana Plaza garment building in Savar on May 10, 2013, seventeen days after the Rana Plaza garment building collapsed. The death toll from last month's collapse of a garment factory complex in Bangladesh rose past 1,000 as piles of bodies were found in the ruins of a stairwell where victims had sought shelter. AFP PHOTO/STR (Photo by AFP)
2013. május 10-én, tizenhét nappal a Rana Plaza ruhagyár összeomlása után bangladesi mentők kiemelik Reshma nevű ruhagyári munkást a Savarban összeomlott Rana Plaza épület romjai közül.
Fotó: STR / AFP

A hivatalos adatok szerint 1134 ember vesztette életét, több mint 2500-an megsérültek és sokan maradandó fogyatékosságot szenvedtek. 

Baleset volt a bangladesi épületomlás? 

Az omlás nem egy véletlen baleset volt, hanem több súlyos hiba és felelőtlenség következménye. 

Az épületet eredetileg nem ipari használatra tervezték, illegálisan további szinteket építettek rá, gyenge minőségű anyagokat használtak, a nehéz ipari gépek túlterhelték a szerkezetet és figyelmen kívül hagyták a figyelmeztető jeleket. 

A szakértők szerint a tragédia teljes mértékben megelőzhető lett volna. 

A tragédia híre pillanatok alatt elterjedt világszerte, miután kiderült, hogy az épületben működő gyárak több ismert nemzetközi ruhamárkának dolgoztak. 

A halálos omlás után szigorúbb biztonsági ellenőrzéseket vezettek be, létrejött több nemzetközi egyezmény a gyárbiztonság javítására és nőtt a nyomás a vállalatokon az etikus működés érdekében. 

 

