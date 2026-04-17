Percek alatt elszabadult a pokol – túszokat ejtettek egy nápolyi bankban

A bankrablás egy nápolyi bankfiókban zajlott, ahol több fegyveres férfi rontott be az épületbe, és túszejtésbe kezdett. A hatóságok rövid időn belül körbezárták a helyszínt, miközben tárgyalásokat folytattak az elkövetőkkel – tájékoztat a BBC.

A bankrablás után tűzoltók segítették ki a túszokat az épületből

Fotó: PAOLO MANZO / NurPhoto

Hogyan történt a nápolyi bankrablás?

A nápolyi bankrablás a déli órákban kezdődött, amikor több fegyveres elkövető behatolt a város egyik bankfiókjába. A támadók gyorsan átvették az irányítást az épület felett, és az ott tartózkodó ügyfeleket, valamint alkalmazottakat egy helyiségbe terelték, ahol túszként tartották őket.

A riasztást követően az olasz rendőrség rövid időn belül nagy erőkkel vonult a helyszínre, és teljesen lezárta a környéket. A hatóságok tárgyalásokat kezdtek az elkövetőkkel, miközben a tűzoltók is megérkeztek, hogy szükség esetén segítsenek a mentésben.

A helyzet több mint két órán át feszült maradt, ez idő alatt a bank körül egyre nagyobb tömeg gyűlt össze, és a történteket sokan élő közvetítésben követték. A hatóságok végül megkezdték a bent tartózkodók kimenekítését: a tűzoltók betörték az egyik ablakot, és azon keresztül segítették ki a túszokat.

A beszámolók szerint több ember sokkos állapotba került, de súlyos sérülés nem történt. Mire azonban a különleges egységek készen álltak az épület megrohamozására, az elkövetők már nem tartózkodtak a bankban.

Hány túszt ejtettek a bankrablók?

A bankrablók összesen 25 embert tartottak fogva az épületben. A túszok között banki dolgozók és ügyfelek is voltak. Több ember sokkos állapotba került, de súlyos sérülésről nem érkezett jelentés.

Hogyan menekültek el a bankrablók a helyszínről?

A rablók egy előre megtervezett útvonalon keresztül szöktek meg: egy alagútba jutottak, amely feltehetően a városi csatornarendszerhez kapcsolódott. Mire a különleges egységek megrohamozták az épületet, az elkövetők már eltűntek.

