Banksy

Rejtélyes szobor bukkant fel Londonban – hamar meg is lett a válasz

A világhírű street art művész, Banksy elismerte, hogy az a különös szobor, amely nemrég jelent meg London belvárosában, az ő alkotása. Banksy az Instagram-oldalán fedte fel magát.
Banksy legújabb műve a Waterloo Place területén bukkant fel, és egy öltönyös férfit ábrázol, aki egy talapzatról lép előre, miközben egy zászló eltakarja az arcát. A helyszín nem véletlen: a környéket eredetileg a 19. századi brit imperializmus és katonai erő dicsőítésére alakították ki – írja a BBC.

Banksy nem hazudtolta meg önmagát: ezúttal is nagyszerű helyszínt választott – Fotó: Unsplash
Banksy nem hazudtolta meg önmagát: ezúttal is nagyszerű helyszínt választott
Fotó: Unsplash

Banksy: „Volt ott egy kis üres hely”

A szobor szerdán jelent meg, majd a művész csütörtökön egy videót is közzétett róla közösségi oldalán. Banksy a helyszínválasztással kapcsolatban csak annyit mondott: „Volt ott egy kis üres hely.”

A különleges alkotás gyorsan tömegeket vonzott, a hatóságok pedig biztonsági korlátokat állítottak fel körülötte. A Westminster City Council közölte, hogy egyelőre a helyén marad, így a látogatók is megtekinthetik.

Szakértők szerint a mű erős politikai üzenetet hordoz. Egyes értelmezések szerint a zászlóval eltakart arc azt jelképezi, hogy a hatalom vakon halad előre, akár a bukás felé.

Nem ez az első eset, hogy Banksy szobrot helyez el Londonban: korábban is több, sokszor provokatív alkotással hívta fel magára a figyelmet. Az új mű ismét bizonyítja, hogy a titokzatos alkotó továbbra is képes meglepni a világot.

Leleplezhették Banksyt? Egy nyomozás alapján napvilágot látott a művész kiléte

Új fordulatot vett a világ egyik legismertebb utcai művészének rejtélye. Egy oknyomozás szerint Banksy valódi személyazonossága nagy valószínűséggel egy bristoli művészhez köthető.

Művészet kontra törvény: Banksy új alkotása is áldozatul esett

Banksy a londoni Royal Courts of Justice falán is alkotott, de művét alig három nap alatt részben eltávolították a hatóságok.

