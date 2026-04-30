Rejtélyes szobor bukkant fel Londonban – hamar meg is lett a válasz

Banksy legújabb műve a Waterloo Place területén bukkant fel, és egy öltönyös férfit ábrázol, aki egy talapzatról lép előre, miközben egy zászló eltakarja az arcát. A helyszín nem véletlen: a környéket eredetileg a 19. századi brit imperializmus és katonai erő dicsőítésére alakították ki – írja a BBC.

Banksy nem hazudtolta meg önmagát: ezúttal is nagyszerű helyszínt választott

Banksy: „Volt ott egy kis üres hely”

A szobor szerdán jelent meg, majd a művész csütörtökön egy videót is közzétett róla közösségi oldalán. Banksy a helyszínválasztással kapcsolatban csak annyit mondott: „Volt ott egy kis üres hely.”

A különleges alkotás gyorsan tömegeket vonzott, a hatóságok pedig biztonsági korlátokat állítottak fel körülötte. A Westminster City Council közölte, hogy egyelőre a helyén marad, így a látogatók is megtekinthetik.

Szakértők szerint a mű erős politikai üzenetet hordoz. Egyes értelmezések szerint a zászlóval eltakart arc azt jelképezi, hogy a hatalom vakon halad előre, akár a bukás felé.

Nem ez az első eset, hogy Banksy szobrot helyez el Londonban: korábban is több, sokszor provokatív alkotással hívta fel magára a figyelmet. Az új mű ismét bizonyítja, hogy a titokzatos alkotó továbbra is képes meglepni a világot.

