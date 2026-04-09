Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

bányász

14 nap a föld alatt: elképesztő módon élte túl a bányász a pokoli csapdát – videó

Csodával határos módon mentettek ki egy bányászt Mexikóban, aki két héten át rekedt egy elárasztott alagútban. A bányászt 300 méter mélyen várta a segítséget, és végig hitt a túlélésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai mentőakció végén sikerült kimenteni a 42 éves bányászt, Francisco Zapata Nájerát, aki egy aranybányában rekedt a mexikói Sinaloa államban. A baleset akkor történt, amikor március 25-én átszakadt egy zagytározó gátja, és víz öntötte el az alagutakat – számolt be a BBC.

A bányász drámai esete a mexikói Sinaloa államban történt (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A bányász drámai esete a mexikói Sinaloa államban történt (illusztráció)
Fotó: Unsplash
 

Vészjelzéseket adott a bajba jutott bányász

A bányában összesen 25 munkás tartózkodott, közülük 21-en ki tudtak jutni, négyen azonban bent rekedtek. Egy társát öt nappal később mentették ki, egy másik munkás életét vesztette, Zapata felkutatása azonban csaknem két hétig tartott.

A mentőalakulatok több mint 300 órán át keresték a férfit, mígnem észrevették a zseblámpája villogását. A bányász így próbálta jelezni a helyzetét a sötétben. Amikor a katonai búvárok elérték, Zapata derékig érő vízben állt, és első szavai között azt mondta: nem veszítette el a hitét.

A mentés azonban ekkor még nem ért véget. A magas vízszint miatt a búvárok nem tudták azonnal kihozni, ezért élelmet és vizet hagytak nála, majd megkezdték a járatok víztelenítését.

Újabb húsz óra elteltével végül sikerült a felszínre hozni a kimerült, de életben lévő férfit. Hőfóliába burkolva, elektromos járművel szállították ki, majd helikopterrel kórházba vitték, ahol újra találkozhatott családjával.

Az orvosok szerint állapota legyengült, de stabil. A mexikói elnök a mentésben részt vevő egységeket és a bányász kitartását is méltatta, kiemelve: a hit és az elszántság kulcsszerepet játszott a túlélésben.

Szörnyű tragédia történt – legalább kétszázan meghaltak

Súlyos tragédia rázta meg Közép-Afrikát: legalább 200 ember meghalt, amikor beomlott egy koltánbánya a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén.

Munkába indulók találták meg a holttesteket, legalább 33-an haltak meg a rejtélyes tragédiában

Legalább 33 bányász életét vesztette egy feltételezett szén-monoxid-szivárgás következtében Nigéria középső részén, Plateau államban. A bányásztragédia egy ólom- és cinkbányában történt Wase település közelében.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról