14 nap a föld alatt: elképesztő módon élte túl a bányász a pokoli csapdát – videó

Drámai mentőakció végén sikerült kimenteni a 42 éves bányászt, Francisco Zapata Nájerát, aki egy aranybányában rekedt a mexikói Sinaloa államban. A baleset akkor történt, amikor március 25-én átszakadt egy zagytározó gátja, és víz öntötte el az alagutakat – számolt be a BBC.

A bányász drámai esete a mexikói Sinaloa államban történt

Vészjelzéseket adott a bajba jutott bányász

A bányában összesen 25 munkás tartózkodott, közülük 21-en ki tudtak jutni, négyen azonban bent rekedtek. Egy társát öt nappal később mentették ki, egy másik munkás életét vesztette, Zapata felkutatása azonban csaknem két hétig tartott.

A mentőalakulatok több mint 300 órán át keresték a férfit, mígnem észrevették a zseblámpája villogását. A bányász így próbálta jelezni a helyzetét a sötétben. Amikor a katonai búvárok elérték, Zapata derékig érő vízben állt, és első szavai között azt mondta: nem veszítette el a hitét.

#BREAKING: Mexican miner found ALIVE after 14 days TRAPPED 1000 ft underground following mine collapse pic.twitter.com/YwGFNeDpiV — PROXY (@PROXY0b) April 9, 2026

A mentés azonban ekkor még nem ért véget. A magas vízszint miatt a búvárok nem tudták azonnal kihozni, ezért élelmet és vizet hagytak nála, majd megkezdték a járatok víztelenítését.

Újabb húsz óra elteltével végül sikerült a felszínre hozni a kimerült, de életben lévő férfit. Hőfóliába burkolva, elektromos járművel szállították ki, majd helikopterrel kórházba vitték, ahol újra találkozhatott családjával.

Az orvosok szerint állapota legyengült, de stabil. A mexikói elnök a mentésben részt vevő egységeket és a bányász kitartását is méltatta, kiemelve: a hit és az elszántság kulcsszerepet játszott a túlélésben.

