Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Iparági források szerint az új exportmenetrendet már elküldték az érintett feleknek. A Barátság kőolajvezeték kapcsán hozott lépés jelentős változást jelez az energiapiaci kapcsolatokban.
Leállhat a Barátság kőolajvezeték egyik ága
A korlátozás Németország felé érinti a szállításokat. A Reutersnek nyilatkozó források névtelenséget kértek, és egyelőre hivatalos megerősítés nem érkezett. Az orosz energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a megkeresésre. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nem tud az olajexport leállítására irányuló lépésekről, de megpróbálják annak hitelességét mielőbb ellenőrizni. Németország és Oroszország kapcsolatai megromlottak az ukrajnai háború miatt, Berlin ugyanis Kijevet támogatja.
Németország 2022-ben állami felügyelet alá helyezte a Rosznyeft helyi leányvállalatait, ami tovább rontotta a viszonyt.
Kazahsztán 2025-ben napi mintegy 43 ezer hordó olajat szállított ezen az útvonalon, ami jelentős növekedés az előző évhez képest.
A szállítások a vezeték északi ágán haladnak, amely Lengyelországon keresztül fut.
A rendszert korábban többször is érintették ukrán dróntámadások, amelyek fennakadásokat okoztak. A németországi schwedti PCK finomító részben ezen a vezetéken keresztül kapja a kazah eredetű kőolajat.
Megtámadták Németország kőolajvezetékét
Egy március végi szabotázsakció érte a Transzalpesi (TAL) olajvezetéket, ami több napra megszakította a kőolajszállítást Dél-Németország felé. A kiesés miatt a karlsruhei térségben működő, Németország legnagyobb finomítója csak tartalékaiból tudott működni, és más finomítók is hasonló helyzetbe kerültek.
Barátság kőolajvezeték: politikai alku tárgya lett az olajszállítás
Az elmúlt hónapokban az ukrán vezetés következetlen tájékoztatást adott a Barátság kőolajvezeték állapotáról: hivatalosan javításokra hivatkoztak, miközben még az Európai Unió szakértői sem kaptak lehetőséget a helyszíni vizsgálatra. A magyar választásokat követően azonban váratlan fordulat történt, és kiderült, hogy a vezetékkel valójában nincs műszaki probléma. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy akár már hétfőn újraindulhat a szállítás, amennyiben az uniós hitel folyósítása elé nem gördít akadályt Magyarország.