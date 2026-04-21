Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Iparági források szerint az új exportmenetrendet már elküldték az érintett feleknek. A Barátság kőolajvezeték kapcsán hozott lépés jelentős változást jelez az energiapiaci kapcsolatokban.

Újabb geopolitikai fordulat: célkeresztben a Barátság kőolajvezeték

Leállhat a Barátság kőolajvezeték egyik ága

A korlátozás Németország felé érinti a szállításokat. A Reutersnek nyilatkozó források névtelenséget kértek, és egyelőre hivatalos megerősítés nem érkezett. Az orosz energiaügyi minisztérium nem reagált azonnal a megkeresésre. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nem tud az olajexport leállítására irányuló lépésekről, de megpróbálják annak hitelességét mielőbb ellenőrizni. Németország és Oroszország kapcsolatai megromlottak az ukrajnai háború miatt, Berlin ugyanis Kijevet támogatja.

Németország 2022-ben állami felügyelet alá helyezte a Rosznyeft helyi leányvállalatait, ami tovább rontotta a viszonyt.

Kazahsztán 2025-ben napi mintegy 43 ezer hordó olajat szállított ezen az útvonalon, ami jelentős növekedés az előző évhez képest.

A szállítások a vezeték északi ágán haladnak, amely Lengyelországon keresztül fut.

A rendszert korábban többször is érintették ukrán dróntámadások, amelyek fennakadásokat okoztak. A németországi schwedti PCK finomító részben ezen a vezetéken keresztül kapja a kazah eredetű kőolajat.