Lenyűgöző: így fedezték a világ legnagyobb barlangját – videó

A történet egy vietnámi férfival, Ho Khanhhal kezdődött, aki 1990-ben, tűzifa gyűjtése közben, egy vihar elől menedéket keresve bukkant rá a barlang bejáratára. A hely különös volt: a földből áramló szél jelezte, hogy valami rendkívüli rejtőzik odalent. Bár megjegyezte a helyet, de a sűrű dzsungel miatt később nem találta vissza. Csak 2008-ban, közel két évtizeddel később sikerült újra rábukkannia - írja a CBS News.

A barlang hatalmas méret ű . A kép illusztráció. Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

A világ legnagyobb barlangja a vietnámi Son Doong

Ezt követően, 2009-ben egy brit barlangkutató csapat – köztük Peter MacNab – elsőként ereszkedett le a mélybe. Ami ott fogadta őket, minden várakozást felülmúlt. „Minden sarok új és izgalmas volt” – idézte fel MacNab. A barlang egyre csak tárta fel titkait, és minden lépéssel lenyűgözőbbé vált. A Son Doonghoz vezető út önmagában is komoly kihívás. A látogatók csak gyalog juthatnak el a bejárathoz, miközben folyókon kelnek át, és a dzsungel vadonjában haladnak, ahol tigrisek és piócák is élnek. Egy expedíció gyakran több tucat főből áll, beleértve a teherhordókat és a biztonsági szakembereket.

A barlang belsejébe való belépés sem mindennapi élmény: egy mintegy 30 emelet magas falon kell leereszkedni a sötétségbe.

Odalent a Rao Thuong folyó kanyarog, amely savas vizével évmilliók óta formálja a mészkövet. A barlang kialakulása körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor a víz egy hajszálvékony repedésen keresztül utat talált magának, és lassan hatalmas üreget vájt a kőzetbe. A Son Doong ma is változik. Az esős évszakban a vízszint drámai módon megemelkedik, és a barlang egyes részei teljesen járhatatlanná válnak. A természet ereje itt folyamatosan alakítja a környezetet.

Egy teljes barlangtúra három napot és két éjszakát vesz igénybe. A több mint 8 kilométer hosszú járatrendszer helyenként 65 emelet magas, és olyan hatalmas, hogy akár egy Boeing 747-es repülőgép is átférne a legnagyobb termein. Ugyanakkor szűk, nehezen járható szakaszok is akadnak, ahol csak óvatosan lehet továbbhaladni. A barlang egyik legkülönlegesebb jelenségei a dolinák, vagyis azok a hatalmas beomlások a mennyezeten, ahol a napfény utat tör magának. Ezeken keresztül a dzsungel is „betört” a barlangba, létrehozva egy föld alatti, mégis élő ökoszisztémát.

Az út egyik legnagyobb kihívása a „Vietnami Nagy Fal” néven ismert meredek sziklafal megmászása, amely mintegy 90 méter magas.

Csúszós, sötét és nehéz terep, ahol a víz folyamatosan szivárog a mennyezetről. Mindezek ellenére a kutatók és kalandorok szerint a Son Doong bejárása a világ egyik legkülönlegesebb élménye. Ugyanakkor még mindig csak a felszínét ismerjük annak, ami ezen a vidéken rejtőzik. És bár a barlang ma még a természet egyik legnagyobb csodája, nem marad örökké ilyen formában. Az erózió lassan, de biztosan dolgozik: évmilliók múlva a mennyezet beomlik, és a hatalmas barlangból egy nyitott kanyon válik.