Németország nem tűrt tovább: kemény üzenetet küldtek Moszkvának

Németország szerint az ügy túlmutat egy diplomáciai vitán, mert orosz fenyegetés érhetett németországi célpontokat. Miután bekérették az orosz nagykövetet, Berlin világossá tette, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni.

Bekérették az orosz nagykövetet

Bekérették a német külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a Németországot ért közvetlen fenyegetések miatt – közölte a berlini tárca az X-en hétfőn.

Oroszország közvetlen fenyegetése németországi célpontok ellen kísérlet arra, hogy gyengítsék támogatásunkat Ukrajna számára, és felmérjék elszántságunkat. Válaszunk egyértelmű: nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni!. Az ilyen fenyegetések és mindenféle kémtevékenység Németországban teljességgel elfogadhatatlanok. Emiatt ma bekérették az orosz nagykövetet

– áll a német diplomáciai tárca állásfoglalásában.

Az orosz védelmi minisztérium április 15-én közzétette azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak. Az orosz tárca szerint nyolc európai országról van szó: Németország, Nagy-Britannia, Dánia, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország és Csehország. Spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk.

Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai eszközök gyártásának közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelentik. Az, hogy a csapásmérés lehetősége mikor válik valósággá, csak a helyzet alakulásától függ

– írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke április 15-én este az X közösségi portálon.

