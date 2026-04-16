Ezzel a meglepő módszerrel akár 10 évvel fiatalabbnak tűnhet

A bélrendszer egészsége az életkor előrehaladtával és a hormonális változásokkal még fontosabbá válhat. Az orvos szerint a tudatos táplálkozás, a stresszkezelés és a rendszeres mozgás is segíthet az egyensúly fenntartásában.

A bélrendszer egészsége az életkor előrehaladtával és a hormonális változásokkal még fontosabbá válhat (llusztráció)

Bélrendszer egészsége: így hat a test egészére

Egy orvos szerint a bélrendszer egészsége nemcsak az emésztést, hanem a megjelenést, az energiaszintet és az általános közérzetet is befolyásolja. Ekaterina Volkova szülész-nőgyógyász és endokrinológus arról beszélt, hogy a kiegyensúlyozott bélflóra segíthet abban, hogy valaki frissebbnek és fiatalosabbnak tűnjön.

A szakember szerint a bélrendszer fontos szerepet játszik a vitaminok és ásványi anyagok felszívódásában, támogatja az immunrendszert, és az anyagcserére is hatással van. Emellett a bélmikrobiom állapota összefügghet a hangulattal és a memóriával is. Az életkor előrehaladtával azonban a bélflóra megváltozik, nőknél pedig ezt tovább erősítheti a 40 év felett csökkenő ösztrogénszint.

Ez puffadáshoz, rendszertelen széklethez, súlygyarapodáshoz, valamint a bőr és a haj állapotának romlásához vezethet. Volkova szerint ezért nem csodaszereket kell keresni, hanem a bélrendszer egészségére kell figyelni. Ennek érdekében több rost fogyasztását, kevesebb gyors szénhidrátot, az antibiotikumok kontrollált használatát, valamint stresszkezelést és rendszeres mozgást javasol – olvasható a Lenta.ru oldalán.

A modern táplálkozástudomány szerint az emésztőrendszer kulcsszerepet játszik az immunvédelemben és a közérzet alakulásában is. A bélrendszer állapota szoros kapcsolatban van a gyulladásos folyamatokkal, az anyagcserével és azzal is, milyen ételek és italok kerülnek nap mint nap a tányérunkra.

Amikor az egészséges bélrendszer forradalma nagyjából egy évtizeddel ezelőtt elkezdődött, kevesen jósolhatták volna meg, hogy milyen sokféle pre- és probiotikus ételt fogunk majd beépíteni az étrendünkbe. A kimchitől és a natúr joghurttól a rostban gazdag csicsókáig a mikrobiomot tápláló ételek és táplálékkiegészítők sokak számára mindennapi alapvető élelmiszerekké váltak, mindezek nagyban hozzájárulnak az egészséges bélrendszerhez.