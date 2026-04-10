Beszakadt a padló vacsora közben – 150 embert kellet evakuálni

A baleset a spanyolországi Mallorcán, Santa Ponsában, a Rey Don Jaime hotel étkezőjében történt 2026. április 9-én este, helyi beszámolók szerint nagyjából 21:30 körül. A beszakadt padló miatt a vendégek között pillanatok alatt káosz alakult ki, a helyszínre pedig tűzoltók, rendőrök és mentők is kivonultak.

Beszakadt padló egy mallorcai hotelben: 150 embert kellett kimenekíteni

Fotó: Juan P. Martínez / Mallorca Daily Bulletin

Több mint 150 embert kellett kimenekíteni

A helyi sajtó szerint körülbelül 150 vendéget evakuáltak az épületből, miután az étkező egy része megsüllyedt és több járólap is beszakadt. Az első hírek alapján két ember megsérült, őket kórházba vitték további ellátásra.

Egyelőre az elöregedett szerkezet lehet a beszakadt padló oka

A beszámolók szerint az egyik feltételezés az, hogy a mintegy 320 négyzetlábas étkezőrész födéme vagy padlószerkezete az elöregedés miatt adhatta meg magát. Helyi értesülések szerint azt is vizsgálják, hogy a padló megfelelő megerősítés nélkül készült-e.

A hatóságok teljes vizsgálatot indítottak, hogy pontosan mi vezetett az ijesztő incidenshez. A történet különösen azért keltett nagy figyelmet, mert néhány nappal korábban Benidormban is történt egy hasonló, szállodát érintő szerkezeti baleset – számolt be az esetről a The Sun.