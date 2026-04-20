Megrázó videó: ajtóba szorult gyereket húzott magával a busz

Egy 12 éves fiú beszorult az iskolabusz ajtajába, a jármű pedig még több száz méteren át haladt tovább. Az eset után kirúgták a sofőrt, a gyerek pedig pszichológiai segítséget kap.

Egy busz ajtajába beszorult egy 12 éves fiú, majd a jármű mintegy 350 méteren át végighúzta őt az utcán

Videó: egy gyerek beszorult az iskolabusz ajtajába

Kirúgták annak a melbourne-i iskolabusznak a sofőrjét, amelynek ajtajába beszorult egy 12 éves fiú, majd a jármű mintegy 350 méteren át végighúzta őt az utcán. Nathaniel március 16-án tartott iskolába a város délkeleti részén, amikor a táskája és a jobb karja beszorult az automata ajtóba.

A felvételek szerint a fiú teljes testével a buszon kívül lógott, miközben a sofőr elindult, és csak később vette észre, mi történt. Nathaniel végül azért tudott kiszabadulni, mert a busznak meg kellett állnia a következő megállóban.

Az édesanyja szerint a fiú súlyos traumát élt át, jelenleg szorongással küzd, és pszichológiai támogatást kap. Már egyedül sem tud busszal közlekedni, sőt pánikrohamot kap, ha hasonló járművet lát.

A vizsgálat után a Ventura Bus Lines elbocsátotta a sofőrt. Kiderült, hogy a hátsó ajtó érzékelője nem jelezte a beszorulást, mert a fiú a szenzor alá került. A buszt ugyanakkor közlekedésre alkalmasnak minősítették, és visszaállították a forgalomba – olvasható a Daily Mail oldalán.

