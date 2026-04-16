Döbbenetes videó – mintha bibliai csapás sújtaná Izraelt

A bibliai csapás emlegetése azért erősödött fel, mert a méhrajok megjelenését sokan nem egyszerű természeti eseményként fogták fel. A bibliai csapás képe különösen az Izrael és Irán közötti feszültségek árnyékában kapott hangsúlyt.

Bibliai csapás sújtja Izraelt? Rajzanak a méhek

Mintha bibliai csapás szakadt volna Izraelre: méhek tízezrei lepték el az eget, az utcákat és a házak környékét. A nyugtalanító jelenetek sokak szerint olyanok voltak, mintha egy ősi ítélet árnya vonult volna végig a városon.

Netivot kereskedelmi központjában a hatóságok arra figyelmeztették a lakókat és az üzlettulajdonosokat, hogy tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat, miután hatalmas méhrajok ereszkedtek a térségre. A rovarok ezrei lepték el az utcákat, parkoló autókat, üzleteket és erkélyeket, miközben a jelenség gyorsan bejárta a közösségi médiát is.

Sokan azonnal bibliai párhuzamokat kezdtek emlegetni, különösen az Izrael és Irán közötti feszültségek árnyékában. Többen az Mózes ötödik könyvének 1:44 versét idézték, amelyben az ellenség úgy üldözi az embereket, „mint a méhraj”, mások pedig Ézsaiás könyvének egyik részletére hivatkoztak, amelyben a méh a közelgő ítélet jelképévé válik. A hátborzongató képek ezért sokakban nem egyszerű természeti jelenségként, hanem baljós figyelmeztetésként csapódtak le.

A szakértők ugyanakkor jóval prózaibb magyarázatot adtak. Szerintük a most látott rajzás természetes, szezonális folyamat, amely tavasszal gyakran előfordul, amikor a túlzsúfolt kaptárak kettéválnak, és a méhek a királynővel együtt új kolóniát alapítani indulnak.

A meleg idő, a virágzás és a bőséges táplálék csak tovább erősíti ezt a folyamatot.

A helyi jelentések szerint a méhrajok már lakóövezetekbe is átterjedtek, ezért a lakosokat figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg őket. A szakértők hangsúlyozták, hogy a látvány ijesztő, de inkább egy egészségesen növekvő méhállomány jele, semmint közvetlen veszély – írja a Daily Mail.

