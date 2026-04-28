Perverz orgiák és bigámia: letartóztatták a keresztény lelkipásztort

Egy 62 éves floridai egyházi szereplő került kínos ügy középpontjába. Bigámia gyanúja miatt letartóztatták Leslie Williamst, aki a hatóságok szerint újraházasodott, miközben még törvényesen házas volt. Az eset különösen visszás, mert korábban házassági tanácsadó könyvet írt.
Bigámia gyanúja miatt tartóztattak le egy lelkipásztort az Egyesült Államokban, miután a hatóságok szerint egyszerre több házassága is lehetett. Leslie Williamst korábban a keresztény házassági elköteleződésről tanított, ezért az ügy különösen kínos.

Bigámia miatt letartóztattak egy keresztény lelkipásztort az USA-ban (illusztráció) Fotó: Ai-generált kép

Egy 62 éves lelkipásztort, Leslie Williamst tartóztattak le az Egyesült Államokban, miután a hatóságok szerint több nőt is feleségül vett úgy, hogy közben már házas volt. A férfit Floridában, egy The Villages nevű nyugdíjasközösségben vették őrizetbe, egy Georgiából kiadott elfogatóparancs alapján.

A gyanú szerint Williams úgy kötött új házasságot egy Cindi nevű nővel, hogy korábbi házassága még érvényben volt.

A hatóságok ezt házassági nyilvántartásokkal is alátámasztották, amelyek szerint a férfi a második esküvő idején is törvényesen házasnak számított.

Az ügy egy bejelentés után indult, majd a nyomozás során kiderült, hogy az első házasságot Georgiában jegyezték be, ezért ott adtak ki ellene elfogatóparancsot bigámia vádjával. Williamst jelenleg Floridában tartják fogva kiadatásra várva.

Weboldala szerint ő vezeti a The Villages területén működő Leslie Williams Ministries szervezetet is.

Az Associated Press szerint The Villages a világ egyik legnagyobb nyugdíjas közössége, amely Orlando külvárosában található, és ahol az évek során folyamatosan pletykák keringtek swinger-partikról, nyilvános szexuális kapcsolatokról, valamint a nemi úton terjedő betegségek szokatlanul magas előfordulási arányáról – írja a Fox News.

