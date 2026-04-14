Kiderült az igazság a borról: tényleg lassítja az öregedést, de van egy csavar

Egy friss tanulmány szerint a biológiai öregedés lassítása bizonyos esetekben összefügghet a mérsékelt borfogyasztással. A kutatók azt vizsgálták, hogyan hat a bor az emberek tényleges egészségi állapotát jobban tükröző biológiai korra, és azt találták, hogy a mediterrán étrend részeként fogyasztott bor kedvezőbb eredményekkel járhat – írja a NewYorkPost.
Ennyi bor lassíthatja a biológiai öregedést – de a határ nagyon vékony
A kutatásban 22 495 felnőtt adatait elemezték, akiket ivási szokásaik alapján öt csoportba osztottak. Külön vizsgálták az absztinenseket, a korábbi ivókat, a nemzeti ajánlások szerinti mérsékelt fogyasztókat, a mediterrán étrendhez igazodó mérsékelt borivókat és a nagyivókat.
A legerősebb eredmény azoknál a férfiaknál jelent meg, akik nagyjából napi egy-két pohár bornak megfelelő mennyiséget ittak.
Náluk a kutatók szerint a biológiai öregedés lassítása körülbelül 0,34 évnyi eltéréssel volt kimutatható az absztinensekhez képest.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez nem jelent általános felmentést az alkoholfogyasztásra. A túlzott borivás, sőt bizonyos esetekben bármilyen alkoholfogyasztás is lenullázhatja ezeket az előnyöket. A vizsgálatban nőknél nem találtak ilyen egyértelmű különbséget, ami összefügghet azzal, hogy a nők szervezete másként dolgozza fel az alkoholt.
A mediterrán étrend és hosszú élet együtt adhatja a valódi előnyt
A kutatók szerint a mediterrán étrend és hosszú élet közötti kapcsolat már korábban is ismert volt, ezért különösen érdekes, hogy a bor hatása ebben a környezetben mutatkozott meg. A zöldségekben gazdag táplálkozás, az egészséges zsírok fogyasztása és a kiegyensúlyozott életmód önmagában is hozzájárulhat a lassabb öregedési folyamathoz.
A feltételezés szerint ebben nagy szerepük lehet a polifenolok és öregedés kapcsolatának is. Ezek a bioaktív vegyületek erős antioxidáns hatással bírhatnak, mérsékelhetik a gyulladásokat, és hozzájárulhatnak a sejtek egészségesebb működéséhez.
Ez a bökkenő: nem bizonyított az ok-okozati kapcsolat
Bár az eredmények figyelemfelkeltők, a kutatás nem bizonyítja egyértelműen, hogy a bor közvetlenül lassítja az öregedést. Inkább arról van szó, hogy összefüggést találtak a mérsékelt borfogyasztás előnyei és a kedvezőbb biológiai kor között.
A szakértők továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy egészségügyi szempontból a legbiztosabb út az, ha valaki nem fogyaszt alkoholt rendszeresen. Egy-egy alkalmi pohár bor ugyanakkor egyes embereknél, megfelelő életmód mellett, nem feltétlenül jelent hátrányt.
