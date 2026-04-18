Egy Windows-frissítés, és minden adatát elveszítheti – brutális BitLocker-csapda fenyeget!

A Microsoft által fejlesztett BitLocker alapvetően egy hasznos funkció: teljes lemeztitkosítást biztosít, így megvédi az adataidat illetéktelen hozzáféréstől.
A gond ott kezdődik, hogy:
- sok esetben automatikusan bekapcsol
- a felhasználók többsége nem is tud róla
- egy váratlan esemény után helyreállítási kulcsot kér
És ha ezt nem tudod megadni, akkor nincs hozzáférés a saját fájljaidhoz, hívta fel a figyelmet a computerbild.de.
Frissítés után jön a sokk
A legfrissebb jelentések szerint a Windows frissítései ismét kiválthatják a BitLocker helyreállítási módját, például:
- Windows 11 24H2 és 25H2 verziók
- Windows 10 aktuális frissítések
Már korábban is voltak hasonló esetek (2024-ben és 2025-ben is), de most újra tömegesen jelentkezik a probléma. Bár főleg céges környezetben gyakori, az otthoni felhasználók sincsenek biztonságban.A legdurvább pedig az, hogy akár egy teljesen hétköznapi biztonsági frissítés is elég ahhoz, hogy a felhasználó kellemetlen helyzetbe kerüljön.
A BitLocker 48 számjegyű, és az összes adatot védi
Ha megjelenik az üzenet: „Adja meg a meghajtó feloldásához szükséges jelszót”, akkor már csak egy dolog mentheti meg: a 48 számjegyű BitLocker helyreállítási kulcs.
Fontos tudni:
- ezt a Microsoft sem tudja visszaállítani
- ha nincs meg → adatvesztés
- nincs semmilyen kiskapu
Hol találod meg a kulcsot? (életmentő lépések)
Ha szerencséje van, a kulcsa már el van mentve:
- Jelentkezze be a Microsoft-fiókodba egy másik eszközön
- Keresse meg a „BitLocker helyreállítási kulcsok” részt
- Ellenőrizze a kulcsazonosítót (ID)
- Írja be a megfelelő 48 számjegyet a zárolt gépen
Ha több gépe van, figyeljen: a kulcsok nem keverhetők össze!
Előzd meg a katasztrófát – még most!
Ha még működik a gépe, AZONNAL ellenőrizze:
BitLocker állapot:
- Beállítások → Adatvédelem és biztonság → Eszköztitkosítás
- Ha „Be” van kapcsolva → a veszély fennáll
Kulcs mentése:
- Microsoft-fiókba
- USB-re (.txt fájl)
- papírra kinyomtatva
Tipp: ne a titkosított meghajtóra mentsd!
Kapcsolja ki vagy sem? – komoly dilemma
A titkosítás kikapcsolása megszünteti a veszélyt, de:
- elveszíti az adatvédelmet lopás esetén
- újraaktiváláskor új kulcs keletkezik
Vagyis ha kikapcsolja a BitLockert, később újra kell kezdenie a mentést.
A BitLocker egyszerre áldás és átok, hiszen egyrész megvédi az adatait, de ha elveszíti a kulcsot, akkor mindent elveszít. Ezért a legfontosabb szabály, hogy mentse el a helyreállítási kulcsot – még ma!
