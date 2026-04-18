Egy Windows-frissítés, és minden adatát elveszítheti – brutális BitLocker-csapda fenyeget!

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
Sok felhasználó nem is sejti, hogy a számítógépe egy pillanat alatt zárolhatja saját magát – és ha nincs meg egyetlen kulcs, örökre búcsút mondhat az adatainak. A hírhedt BitLocker ugyanis ismét problémákat okoz, ráadásul most már nemcsak céges gépeken!
A Microsoft által fejlesztett BitLocker alapvetően egy hasznos funkció: teljes lemeztitkosítást biztosít, így megvédi az adataidat illetéktelen hozzáféréstől. 

Az adattitkosításra szolgáló BitLocker egy ártalmatlan frissítés után bekapcsolhat, amit csak egy 48 számjegyű kóddal tud felnyitni – Fotó: pexels.com

A gond ott kezdődik, hogy:

  • sok esetben automatikusan bekapcsol
  • a felhasználók többsége nem is tud róla
  • egy váratlan esemény után helyreállítási kulcsot kér

És ha ezt nem tudod megadni, akkor nincs hozzáférés a saját fájljaidhoz, hívta fel a figyelmet a computerbild.de.

Frissítés után jön a sokk

A legfrissebb jelentések szerint a Windows frissítései ismét kiválthatják a BitLocker helyreállítási módját, például:

  • Windows 11 24H2 és 25H2 verziók
  • Windows 10 aktuális frissítések

Már korábban is voltak hasonló esetek (2024-ben és 2025-ben is), de most újra tömegesen jelentkezik a probléma. Bár főleg céges környezetben gyakori, az otthoni felhasználók sincsenek biztonságban.A legdurvább pedig az, hogy akár egy teljesen hétköznapi biztonsági frissítés is elég ahhoz, hogy a felhasználó kellemetlen helyzetbe kerüljön.

A BitLocker 48 számjegyű, és az összes adatot védi

Ha megjelenik az üzenet: „Adja meg a meghajtó feloldásához szükséges jelszót”, akkor már csak egy dolog mentheti meg: a 48 számjegyű BitLocker helyreállítási kulcs.

Fontos tudni:

  • ezt a Microsoft sem tudja visszaállítani
  • ha nincs meg → adatvesztés
  • nincs semmilyen kiskapu

Hol találod meg a kulcsot? (életmentő lépések)

Ha szerencséje van, a kulcsa már el van mentve:

  1. Jelentkezze be a Microsoft-fiókodba egy másik eszközön
  2. Keresse meg a „BitLocker helyreállítási kulcsok” részt
  3. Ellenőrizze a kulcsazonosítót (ID)
  4. Írja be a megfelelő 48 számjegyet a zárolt gépen

Ha több gépe van, figyeljen: a kulcsok nem keverhetők össze!

Előzd meg a katasztrófát – még most!

Ha még működik a gépe, AZONNAL ellenőrizze:

BitLocker állapot:

  • Beállítások → Adatvédelem és biztonság → Eszköztitkosítás
  • Ha „Be” van kapcsolva → a veszély fennáll

Kulcs mentése:

  • Microsoft-fiókba
  • USB-re (.txt fájl)
  • papírra kinyomtatva

Tipp: ne a titkosított meghajtóra mentsd!

Kapcsolja ki vagy sem? – komoly dilemma

A titkosítás kikapcsolása megszünteti a veszélyt, de:

  • elveszíti az adatvédelmet lopás esetén
  • újraaktiváláskor új kulcs keletkezik

Vagyis ha kikapcsolja a BitLockert, később újra kell kezdenie a mentést.

A BitLocker egyszerre áldás és átok, hiszen egyrész megvédi az adatait, de ha elveszíti a kulcsot, akkor mindent elveszít. Ezért a legfontosabb szabály, hogy mentse el a helyreállítási kulcsot – még ma!

Már a titkosított laptopok sem feltétlenül feltörhetetlenek

Egyszerűen átadja nekik a háttértáruk feloldásához szükséges kódot a Microsoft. A rendőrség ellen nem feltétlenül véd a BitLocker.

Katasztrófát okozhat a Windows 10 frissítése

Azt sem értik a felhasználók, hogy miféle kódot kér tőlük a rendszer.

 


 

 

