Új szintre emelte a bliccelést? – Furcsa helyről került elő egy utas a Ryanair járatán – videó

A 2026 áprilisában megjelent TikTok-videón egy utas látható, amint a Ryanair egyik Málta–Nápoly járatának csomagtartójában ülve kiabálja, hogy „Napoli!”. A felvételhez írt szöveg szerint ezzel próbálta volna megúszni a visszaút árát, így a bliccelés ötlete inkább humoros formában került elő, mintsem komoly gondolatként.
Poénnak indult, nagy visszhang lett belőle
A videó gyorsan vírusszerűen kezdett terjedni a közösségi médiában, sokan pedig egyszerre találták viccesnek és meghökkentőnek a jelenetet. Egyelőre nem tisztázott, pontosan mikor történt az eset a járat során, de a felvétel így is komoly figyelmet kapott – számolt be az esetről a People.
Bliccelés a repülőn – A Ryanair szigorúan kezeli az ilyen eseteket
Bár a történet inkább internetes tréfának tűnik, a
Ryanair nemrég ismét hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz a rendbontó utasokkal szemben.
A légitársaság szerint a fedélzeten minden olyan viselkedéssel szemben fellépnek, amely megzavarhatja az utazást.
Ez is érdekelheti:
