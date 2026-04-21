Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Olvasta?

Váratlan fordulat: 24 órán belül eldől Ukrajna sorsa

bliccelés

Új szintre emelte a bliccelést? – Furcsa helyről került elő egy utas a Ryanair járatán – videó

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szokatlan jelenet játszódott le egy Ryanair-járaton Málta és Nápoly között: egy utas bemászott a fej feletti csomagtartóba, a felvétel pedig gyorsan elterjedt az interneten. A bliccelés ugyan inkább poénként merült fel a videóban, de az eset így is sokakat meglepett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bliccelésrepülőgépRyanair

A 2026 áprilisában megjelent TikTok-videón egy utas látható, amint a Ryanair egyik Málta–Nápoly járatának csomagtartójában ülve kiabálja, hogy „Napoli!”. A felvételhez írt szöveg szerint ezzel próbálta volna megúszni a visszaút árát, így a bliccelés ötlete inkább humoros formában került elő, mintsem komoly gondolatként.

Bliccelés a levegőben? Csomagtartóba mászott egy utas a Ryanair-gépen (Illusztráció)
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Poénnak indult, nagy visszhang lett belőle

A videó gyorsan vírusszerűen kezdett terjedni a közösségi médiában, sokan pedig egyszerre találták viccesnek és meghökkentőnek a jelenetet. Egyelőre nem tisztázott, pontosan mikor történt az eset a járat során, de a felvétel így is komoly figyelmet kapott – számolt be az esetről a People.

@gaetanino97 Come non pagare il biglietto di ritorno per Napoli. Ma mi hanno scoperto... #risposta #malta #gaetanino ♬ audio originale - gaetanino

Bliccelés a repülőn – A Ryanair szigorúan kezeli az ilyen eseteket

Bár a történet inkább internetes tréfának tűnik, a 

Ryanair nemrég ismét hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz a rendbontó utasokkal szemben. 

A légitársaság szerint a fedélzeten minden olyan viselkedéssel szemben fellépnek, amely megzavarhatja az utazást.

Ez is érdekelheti:

„Vérdíj" jár, ha lebuktatják az utasokat – így vadászik ránk a Ryanair

Próbálkozott már picit nagyobb kézipoggyásszal? Megúszta? Nem lesz ez mindig így, ugyanis a Ryanair új módszerrel szorítja ki a szabályszegő utasokat. Pénzt ad a reptéri dolgozóknak, ha kiszűrik a túlméretes kézipoggyászokat. A szigor máris látványos eredményt hozott, miközben a figyelmetlen utasokra komoly büntetés várhat.

Vészriasztás a levegőben: csaknem összeütközött két repülőgép

Két Southwest-gép csaknem összeütközött a levegőben az egyesült államokbeli Nashville repülőterének közelében, miután a légiforgalmi irányítás olyan utasítást adott, amely egymás útjába terelte őket. A repülőgép-incidens végül a pilóták gyors reakciója és a fedélzeti riasztórendszerek miatt nem végződött tragédiával.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!