Kiderült a boldogság titka: hat egyszerű trükk, ami bizonyítottan működik

A boldogság sokak számára elérhetetlen célnak tűnik, pedig egy átfogó kutatás szerint nagyon is konkrét, mindennapi szokásokon múlik. Olyan életmódbeli döntések állnak mögötte, amelyeket bárki képes beépíteni a saját életébe.
Egy több mint 85 éve zajló kutatás – amely a felnőtt élet alakulását vizsgálja – hat alapvető szokást azonosított. Az eredményeket Arthur Brooks viselkedéskutató ismertette, aki szerint ezek közül három evidens, három viszont gyakran háttérbe szorul – írja a Fox News.
Íme a boldogsághoz vezető hat lépés
1. Egészséges étrend követése
A kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrend hosszú távon támogatja a testi és mentális egészséget is.
2. Rendszeres testmozgás
A mozgás elengedhetetlen, de fontos a mértékletesség: a túlzásba vitt edzés akár káros is lehet.
3. A dohányzás és alkoholfogyasztás kerülése
A boldog emberek mértéktartók, vagy teljesen elhagyják a káros szenvedélyeket, így csökkentve a betegségek kockázatát.
4. Folyamatos tanulás
Az élethosszig tartó tanulás, a kíváncsiság és az új dolgok iránti nyitottság hozzájárul a mentális frissességhez és az elégedettséghez.
5. Jó problémamegoldó képesség
Fontos, hogy legyen egy működő stratégiánk az élet nehézségeinek kezelésére – ebben segíthet például a terápia, a meditáció, az ima vagy a naplóírás.
6. Szeretet és emberi kapcsolatok
A stabil párkapcsolatok és a mély barátságok kulcsszerepet játszanak a hosszú és boldog életben. A szakértők ezt semmi nem pótolhatja, a boldogság maga a szeretet.
A kutatás szerint tehát a boldogság nem egyetlen nagy fordulóponton múlik, hanem apró, tudatos döntések sorozatán, amelyek hosszú távon meghatározzák az élet minőségét.
