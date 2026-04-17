Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

bombafenyegetés

Bombariadó söpört végig a Nyugat-Balkánon – rendkívüli intézkedések indultak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Több nyugat-balkáni városban pénteken bombariadó miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak. A bombafenyegetések több országban is intézményeket érintettek, a rendőrség minden helyszínen vizsgálatot indított.
Több nyugat-balkáni városban – köztük Zágrábban 0ľ, valamint boszniai és montenegrói településeken – feltételezett robbanószerkezetekről szóló fenyegetések érkeztek pénteken különböző intézményekhez – jelentették a helyi hatóságok.

A bomba miatt több iskolában és közintézményben is rendkívüli intézkedéseket vezettek be - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Rendőrségi ellenőrzés zajlott több városban a bombafenyegetések után

Zágrábban három nagy bevásárlóközpont kapott kora reggel értesítést arról, hogy az épületekben állítólag bombát helyeztek el. A rendőrség kiürítette az épületeket és átvizsgálta a helyszíneket, a fenyegetések azonban hamisnak bizonyultak.

Hasonló fenyegetések három montenegrói városban, köztük a fővárosban is érkeztek. A rendőrség közlése szerint az üzeneteket több elektronikus címre küldték. A fenyegetések Podgorica és Budva bevásárlóközpontjaira, valamint a niksici oktatási intézményekre vonatkoztak. A hatóságok értesítették az állami ügyészséget, és sürgős biztonsági intézkedéseket hajtanak végre - jelentette a montenegrói közszolgálati televízió.

Szarajevóban egy kórház kapott bombariadóról szóló bejelentést. Az épületet nem ürítették ki, a rendőrség azonban átvizsgálja az intézményt – közölte a szarajevói kanton belügyminisztériuma.

Korábban Zenicában több iskola és közintézmény kapott ismeretlen elektronikus címről hasonló fenyegetéseket, ezért a város általános és középiskoláiban az oktatás aznap online formában folyt.

Súlyos bombariadó miatt lezártak két bevásárlóközpontot – az állam megdöntésével fenyegetőznek

Csütörtökön megtiltották a belépést két szarajevói bevásárlóközpontba. Bombariadó miatt a rendőrség nagy erőkkel a helyszínre vonult. Az intézkedés az Alta és az SCC központokat érintette. Fenyegető üzenetek is érkeztek, melyben Bosznia elnökét, a hatóságokat és a muszlimokat fenyegetik.

 

 

