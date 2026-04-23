Iskolákat és plázákat ürítettek ki több városban is bombafenyegetés miatt

A bombafenyegetés miatt 2026. április 23-án csütörtökön ismét több horvátországi iskolát és bevásárlóközpontot kiürítettek. Az intézkedések Splitet, Kastelát, Karlovac megyét és Zágrábot is érintették, ahol az Arena Centar és az Arena Park épületeit is átvizsgálták.
Bombafenyegetés Horvátországban: Több városban is intézkedni kellett
A rendőrség minden helyszínen ellenőrzést végzett, és a robbanóanyag-kereső egységek eddig minden esetben negatív eredményt találtak.
Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte, hogy az eddigi fenyegetések mind vaklármának bizonyultak, de minden bejelentést komolyan kezelnek.
Nemzetközi segítséggel nyomoznak
Davor Bozinovic belügyminiszter szerint az elmúlt napokban mintegy száz hasonló bejelentés érkezett Horvátországban. A hatóságok szerint a fenyegető e-maileket hamis címekről, külföldről küldték, ezért az elkövetők azonosításában nemzetközi partnerekkel is együttműködnek.
Ez is érdekelheti:
