Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

Iskolákat és plázákat ürítettek ki több városban is bombafenyegetés miatt

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb intézményeket ürítettek ki Horvátországban, miután ismét fenyegető üzenetek érkeztek iskolákhoz és bevásárlóközpontokhoz. A bombafenyegetés miatt a rendőrség több helyszínen is ellenőrzést végzett, a hatóságok szerint azonban az eddigi bejelentések mind hamisnak bizonyultak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bombafenyegetés miatt 2026. április 23-án csütörtökön ismét több horvátországi iskolát és bevásárlóközpontot kiürítettek. Az intézkedések Splitet, Kastelát, Karlovac megyét és Zágrábot is érintették, ahol az Arena Centar és az Arena Park épületeit is átvizsgálták.

Police officers and emergency units guard the entrance of the "Precko" primary school after a stabbing attack in Zagreb on December 20, 2024. A seven-year-old pupil was killed and several others injured in a stabbing attack at a school in the Croatian capital Zagreb on December 20, with a 19-year-old man arrested as a suspect, authorities said. (Photo by AFP)
Fotó: STRINGER / AFP

Bombafenyegetés Horvátországban: Több városban is intézkedni kellett

A rendőrség minden helyszínen ellenőrzést végzett, és a robbanóanyag-kereső egységek eddig minden esetben negatív eredményt találtak. 

Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte, hogy az eddigi fenyegetések mind vaklármának bizonyultak, de minden bejelentést komolyan kezelnek.

Nemzetközi segítséggel nyomoznak

Davor Bozinovic belügyminiszter szerint az elmúlt napokban mintegy száz hasonló bejelentés érkezett Horvátországban. A hatóságok szerint a fenyegető e-maileket hamis címekről, külföldről küldték, ezért az elkövetők azonosításában nemzetközi partnerekkel is együttműködnek.

Bombafenyegetés miatt ürítettek ki több középiskolát

Kedd reggel több zágrábi középiskolát is ki kellett üríteni a fenyegetések miatt. A bombafenyegetés nyomán a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből. A rendőrség a helyszínre vonult, és megkezdte az intézmények átvizsgálását.

Robbanás rázta meg Horvátországot, egy ember meghalt

Erős robbanás rázta meg a horvátországi Splitet kedden késő este, a detonáció egy gyalogos-aluljáróban történt, és egy ember életét vesztette. A hatóságok a helyszínt azonnal lezárták, a rendőrség pedig közölte: az eddigi adatok alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!