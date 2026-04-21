Bombafenyegetés miatt ürítettek ki több középiskolát

A bombafenyegetés miatt több zágrábi középiskolában sem kezdődhetett meg a tanítás kedden reggel. A hatóságok a robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló bejelentések után kiürítették az épületeket és vizsgálatot indítottak.

Bombafenyegetés miatt nem kezdődött meg a tanítás több zágrábi középiskolában

Bombafenyegetést kapott több zágrábi középiskola kedd reggel, emiatt az érintett intézményeket kiürítették, a tanítás nem kezdődött meg – közölte a zágrábi rendőrség.

A hatóság tájékoztatása szerint a robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló bejelentések után a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből. A rendőrség egységei a helyszínre vonultak, és megkezdték az iskolák átvizsgálását.

A zágrábi rendőrség közölte: további információk az ellenőrzések lezárása után várhatók.

Hétfőn több spliti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A rendőrség mintegy ötven oktatási intézményt vizsgált át Spliti-dalmát megyében, robbanószerkezetet azonban egyikben sem találtak, így megállapították, hogy a fenyegetések hamisak voltak.

