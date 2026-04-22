Bombariadó: több iskolát kiürítettek, a repülőtéren is riadó van

A hatóságok szerint fenyegető e-mailek érkeztek, amelyekben támadást helyeztek kilátásba – a helyzetet minden érintett helyszínen komolyan vették.

Bombariadó miatt több montenegrói iskolát és a podgoricai repülőteret is ellenőrzik

Mi áll a bombariadó mögött – valódi veszély vagy újabb fenyegetés?

Egyelőre minden lehetőséget vizsgálnak. Az információk szerint legalább 24 iskola került célkeresztbe, a fenyegető üzenethez pedig egy automata fegyverről készült képet is csatoltak. A feladó azonban nem nevezte meg konkrétan, mely intézmények lehetnek érintettek.

Ezzel párhuzamosan a podgoricai repülőtéren is bejelentés érkezett: egy Londonba tartó járat egyik utasához köthetően említettek robbanószerkezetet.

A rendőrség azonnal lépett, és minden helyszínen átfogó ellenőrzést indított. A hatóságok szerint a fenyegetések ugyanarról a forrásról érkezhettek, mint korábbi hasonló esetek.

Az utóbbi hetekben egyébként megszaporodtak az ilyen típusú riasztások a térségben – eddig azonban mind hamisnak bizonyult.