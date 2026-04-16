Súlyos bombariadó miatt lezártak két bevásárlóközpontot – az állam megdöntésével fenyegetőznek

A bombariadó miatt csütörtökön lezárták a szarajevói Alta és SCC bevásárlóközpontokat. A bombafenyegetés nyomán a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.

Mersiha Novalic belügyminisztériumi szóvivő közölte, névtelen bejelentést kaptak, amely szerint "házi készítésű robbanószerkezeteket helyeztek el több, stratégiailag fontos szarajevói helyszínen", és vérontással fenyegetőztek.

Death Threats Sent to BiH Presidency Chairman Denis Becirovic

A fenyegető e-mailben azt állították, hogy az SCC bevásárlóközpontban egy kilogramm, az Altában pedig két kilogramm, távirányítású detonátorral ellátott robbanószert helyeztek el, és az elkövetők parancsra várnak a szerkezetek működésbe hozásához.

Halálos fenyegetést kapott a rendőrség a Bosznia elnöke

Az üzenetben az is szerepelt, hogy az akció után "megölik Denis Becirovicot", a boszniai háromtagú államelnökség bosnyák tagját. "Halál az államra, halál a muszlimokra, halál a rendőrségre, halál Bosznia elnökére, ma érkezünk" - zárult az üzenet.

A hatóságok tájékoztatása szerint az illetékes ügyészt értesítették, és mindkét létesítményt átvizsgálják – írja az MTI.

Az ilyen esetek gyakoriak Bosznia-Hercegovina fővárosában, mivel az elmúlt években is érkeztek hasonló bejelentések bevásárlóközpontokkal, oktatási intézményekkel és állami intézményekkel kapcsolatban – számolt be a Sarajevotimes.com oldalán.

Bombamerényletet hiúsítottak meg Manhattanben

Vádat emeltek az 55 éves New York-i Michael Gann ellen, aki a hatóságok szerint házi készítésű robbanószerkezeteket gyártott és helyezett el Manhattan különböző pontjain, köztük lakóépületek tetején és metróvonalakon. A férfit június 5-én tartóztatták le, amikor éppen egy újabb bombát hordott magánál.