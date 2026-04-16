Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

bosznia

Súlyos bombariadó miatt lezártak két bevásárlóközpontot – az állam megdöntésével fenyegetőznek

Tegnap, 13:24
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön megtiltották a belépést két szarajevói bevásárlóközpontba. Bombariadó miatt a rendőrség nagy erőkkel a helyszínre vonult. Az intézkedés az Alta és az SCC központokat érintette. Fenyegető üzenetek is érkeztek, melyben Bosznia elnökét, a hatóságokat és a muszlimokat fenyegetik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
boszniabombariadórendőrség

A bombariadó miatt csütörtökön lezárták a szarajevói Alta és SCC bevásárlóközpontokat. A bombafenyegetés nyomán a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.

Fotó: mxkrv/Pexels

Bombafenyegetés miatt megtiltották a belépést csütörtökön a szarajevói Alta és SCC bevásárlóközpontokba, a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.

Mersiha Novalic belügyminisztériumi szóvivő közölte, névtelen bejelentést kaptak, amely szerint "házi készítésű robbanószerkezeteket helyeztek el több, stratégiailag fontos szarajevói helyszínen", és vérontással fenyegetőztek.

A fenyegető e-mailben azt állították, hogy az SCC bevásárlóközpontban egy kilogramm, az Altában pedig két kilogramm, távirányítású detonátorral ellátott robbanószert helyeztek el, és az elkövetők parancsra várnak a szerkezetek működésbe hozásához.

Halálos fenyegetést kapott a rendőrség a Bosznia elnöke

Az üzenetben az is szerepelt, hogy az akció után "megölik Denis Becirovicot", a boszniai háromtagú államelnökség bosnyák tagját. "Halál az államra, halál a muszlimokra, halál a rendőrségre, halál Bosznia elnökére, ma érkezünk" - zárult az üzenet.

A hatóságok tájékoztatása szerint az illetékes ügyészt értesítették, és mindkét létesítményt átvizsgálják – írja az MTI.

Az ilyen esetek gyakoriak Bosznia-Hercegovina fővárosában, mivel az elmúlt években is érkeztek hasonló bejelentések bevásárlóközpontokkal, oktatási intézményekkel és állami intézményekkel kapcsolatban – számolt be a Sarajevotimes.com oldalán.

Bombamerényletet hiúsítottak meg Manhattanben

Vádat emeltek az 55 éves New York-i Michael Gann ellen, aki a hatóságok szerint házi készítésű robbanószerkezeteket gyártott és helyezett el Manhattan különböző pontjain, köztük lakóépületek tetején és metróvonalakon. A férfit június 5-én tartóztatták le, amikor éppen egy újabb bombát hordott magánál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!