Súlyos bombariadó miatt lezártak két bevásárlóközpontot – az állam megdöntésével fenyegetőznek

Bombariadó miatt lezárták a szarajevói bevásárlóközpontokat
Bombafenyegetés miatt megtiltották a belépést csütörtökön a szarajevói Alta és SCC bevásárlóközpontokba, a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.
Mersiha Novalic belügyminisztériumi szóvivő közölte, névtelen bejelentést kaptak, amely szerint "házi készítésű robbanószerkezeteket helyeztek el több, stratégiailag fontos szarajevói helyszínen", és vérontással fenyegetőztek.
A fenyegető e-mailben azt állították, hogy az SCC bevásárlóközpontban egy kilogramm, az Altában pedig két kilogramm, távirányítású detonátorral ellátott robbanószert helyeztek el, és az elkövetők parancsra várnak a szerkezetek működésbe hozásához.
Halálos fenyegetést kapott a rendőrség a Bosznia elnöke
Az üzenetben az is szerepelt, hogy az akció után "megölik Denis Becirovicot", a boszniai háromtagú államelnökség bosnyák tagját. "Halál az államra, halál a muszlimokra, halál a rendőrségre, halál Bosznia elnökére, ma érkezünk" - zárult az üzenet.
A hatóságok tájékoztatása szerint az illetékes ügyészt értesítették, és mindkét létesítményt átvizsgálják – írja az MTI.
Az ilyen esetek gyakoriak Bosznia-Hercegovina fővárosában, mivel az elmúlt években is érkeztek hasonló bejelentések bevásárlóközpontokkal, oktatási intézményekkel és állami intézményekkel kapcsolatban – számolt be a Sarajevotimes.com oldalán.
Bombamerényletet hiúsítottak meg Manhattanben
Vádat emeltek az 55 éves New York-i Michael Gann ellen, aki a hatóságok szerint házi készítésű robbanószerkezeteket gyártott és helyezett el Manhattan különböző pontjain, köztük lakóépületek tetején és metróvonalakon. A férfit június 5-én tartóztatták le, amikor éppen egy újabb bombát hordott magánál.