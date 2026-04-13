Krokodilok előtt vetkőzött Bonnie Blue – sikítva ugrott el az állattól

Hajmeresztő jelenetek játszódtak le Mexikóban: Bonnie Blue ismét határokat feszegetett, amikor egy krokodil közelében kezdett provokatív akcióba.

Bonnie Blue hajmeresztő akciót hajtott végre

A 26 éves brit nő – polgári nevén Tia Billinger – egy videóblogban mutatta be, ahogy egy mólóra rohan, hogy megetessen egy hatalmas krokodilt a Cancún környékén. Az állat a vízből emelkedett ki, miközben a nő ételt dobott neki.

A helyzet azonban gyorsan ijesztővé vált: a krokodil hirtelen mozdulata megijesztette az influenszert, aki sikítva ugrott hátra.

A felvételen is hallható, ahogy megdöbbenve reagál a váratlan támadásra – írja a Daily Star.

Bonni Blue azonban a kezdeti ijedtség után sem hagyta abba: előbb távolabbról dobált ételt az állatnak, majd egy még furcsább módszerrel próbálkozott. Nyers csirkét erősített egy zacskóra, és a víz fölé lógatta, hogy közelebb csalogassa a ragadozót.

A kísérlet végül kudarcba fulladt: a krokodil elvesztette az érdeklődését, és egyszerűen elúszott a közelből, faképnél hagyva a nőt és az „etetési tervet”.

Később a szállásán visszatérve a történtekre, a nő úgy fogalmazott, hogy ez az „természettel való kapcsolata” része volt, bár elismerte, hogy valószínűleg megzavarta az állatot.

Bonnie Blue terhességéről még mindig vita van

A videó egy háromhetes mexikói tartózkodás összefoglalója, amelyben több botrányos jelenet is szerepel: bulik, provokatív megjegyzések és egy állítólagos terhesség körüli vita is.

A felvételen egy kínos összetűzés is látható, amikor egy rajongó kétségbe vonja a nő terhességét. Bonnie Blue erre ingerülten reagált, visszaszólva a fiatal férfinak, aki szerinte csak figyelmet akart.

A botrányhős influenszer akciói ismét komoly visszhangot váltottak ki, sokan veszélyesnek és felelőtlennek tartják az ilyen jellegű mutatványokat – különösen, ha vadállatok közelében történnek.