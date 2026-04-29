Friss hír Bonnie Blue ügyében: most derült ki, börtönbe kell-e mennie

A Bonnie Blue ellen közszemérem megsértése miatt indított eljárást a brit ügyészség megszüntette, miután arra jutott, hogy nincs reális esély az elítélésre. A 26 éves pornósztár így nem kerül bíróság elé a londoni akciója miatt - tájékoztat a Daily Star.
Az ügy középpontjában egy tavaly decemberi eset állt, amikor a hatóságok szerint a nő egy, a londoni indonéz nagykövetség előtt zajló akció során obszcén mozdulatot tett. A vádat eredetileg „szexuális aktus szimulálásával” indokolták.
A Crown Prosecution Service megerősítette, hogy az ügyet lezárták. A szervezet szóvivője közölte: a bizonyítékok ismételt áttekintése után arra a következtetésre jutottak, hogy nem valószínű a sikeres vádemelés.
A nőnek eredetileg bíróság elé kellett volna állnia, azonban az eljárást korábban elhalasztották, hogy az ügyészek részletesen megvizsgálhassák az ügyet.
Az eset különös visszhangot kapott, mivel a történtek időben egybeestek azzal, hogy a nőt Balin is őrizetbe vették. Az indonéz hatóságok egy másik ügyben vizsgálódtak, amely egy vitatott felvételhez kapcsolódott. Később ugyan felmentették a súlyosabb vádak alól, de pénzbírságot kapott és kiutasították az országból.
