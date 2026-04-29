Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

Bonnie Blue

Friss hír Bonnie Blue ügyében: most derült ki, börtönbe kell-e mennie

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bonnie Blue elleni eljárás fordulatot vett, miután az ügyészség felülvizsgálta az eset körülményeit. A hatóságok szerint nem állt fenn elegendő esély a sikeres vádemelésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bonnie Blueközszeméremsértésbíroság

A Bonnie Blue ellen közszemérem megsértése miatt indított eljárást a brit ügyészség megszüntette, miután arra jutott, hogy nincs reális esély az elítélésre. A 26 éves pornósztár így nem kerül bíróság elé a londoni akciója miatt - tájékoztat a Daily Star.

Bonnie Blue nem kerül bíróság elé, miután az ügyészség ejtette az ellene emelt vádakat.
Bonnie Blue nem kerül bíróság elé, miután az ügyészség ejtette az ellene emelt vádakat
Fotó: Northfoto /  AFP

Az ügy középpontjában egy tavaly decemberi eset állt, amikor a hatóságok szerint a nő egy, a londoni indonéz nagykövetség előtt zajló akció során obszcén mozdulatot tett. A vádat eredetileg „szexuális aktus szimulálásával” indokolták.

A Crown Prosecution Service megerősítette, hogy az ügyet lezárták. A szervezet szóvivője közölte: a bizonyítékok ismételt áttekintése után arra a következtetésre jutottak, hogy nem valószínű a sikeres vádemelés.

A nőnek eredetileg bíróság elé kellett volna állnia, azonban az eljárást korábban elhalasztották, hogy az ügyészek részletesen megvizsgálhassák az ügyet.

Az eset különös visszhangot kapott, mivel a történtek időben egybeestek azzal, hogy a nőt Balin is őrizetbe vették. Az indonéz hatóságok egy másik ügyben vizsgálódtak, amely egy vitatott felvételhez kapcsolódott. Később ugyan felmentették a súlyosabb vádak alól, de pénzbírságot kapott és kiutasították az országból.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!