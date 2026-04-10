Elszabadultak az indulatok Bonnie Blue körül, óriási botrány lett belőle

A 26 éves felnőttfilmes tartalomgyártó Cancunban, a tavaszi szünet alatt került kellemetlen helyzetbe, amikor egy közös fotózás közben egy rajongó azt mondta neki, hogy szerinte nem is várandós. Bonnie Blue ezt sértőnek nevezte, és később arról beszélt, hogy a fiú egyértelműen azt hitte, csak figyelemfelkeltésről van szó.

Bonnie Blue kiborult: nyíltan megvádolták, hogy megjátssza a terhességét

Bonnie Blue szerint sokan nem hisznek neki

A Daily Star beszámolója szerint a sztár azt állítja, hogy februárban esett teherbe, ám továbbra is sokan kételkednek ebben. Elmondása alapján hiába próbálta meggyőzni az embereket, sokan továbbra is csak újabb botránynak tartják az egész ügyet.

4 weeks pregnant at spring break? only Bonnie Blue

Nem ez az egyetlen botrány körülötte

Bonnie Blue neve az elmúlt időszakban több meghökkentő ügy miatt is a címlapokra került. Ahogy az Origon korábban megírtuk nemrég közszeméremsértéssel kapcsolatos vád alá is helyezték, és április 22-én kell bíróság elé állnia.