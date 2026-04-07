Sokan nem fognak örülni annak, amire a népszerű üzletlánc készül

Starbucks a borravaló kérését több bankkártyás és appos bolti fizetésre is kiterjeszti. A változás a baristák és más dolgozók megtartását is szolgálja, miközben új vitát nyit a fogyasztók körében.
Újfajta borravaló rendszer jön a Starbucks üzleteiben
A Starbucks jelentős változtatást vezet be a borravalórendszerében: a jövőben több bankkártyás és appos bolti fizetésnél is megjelenik majd a borravalóadás lehetősége. A lépés azt jelenti, hogy a vásárlók a kávézólánc üzleteiben a korábbinál gyakrabban találkozhatnak majd a fizetés során borravalókéréssel.
A vállalat emellett új bónuszrendszert is indít. Ennek révén a baristák és a műszakvezetők évente akár 1200 dollárt (460 ezer forint) is kaphatnak az alapbérükön felül. A bónuszokat az ügyfélszolgálati célokhoz és az értékesítési eredményekhez kötik, a rendszer júliusban indul. Augusztustól a dolgozók heti kifizetésre állnak át.
A változás ugyanakkor vitát is kiváltott. Többen úgy látják, a Starbucks ezzel tovább erősíti az úgynevezett „tip creep” jelenséget, vagyis azt a trendet, hogy egyre több helyen kérnek borravalót a vásárlóktól. Kritikusok szerint ez nyomást helyez a fogyasztókra, miközben a cég így próbálhatja elkerülni a közvetlen áremelést. A Starbucks szerint viszont a magasabb borravaló és az új bónuszok javíthatják a dolgozói hangulatot és a kiszolgálás színvonalát – írja a Fox News.
Hogy ez a rendszer világszinten, vagy csak az Egyesült Államokban kerül bevezetésre, arról egyelőre még nincs információnk.
