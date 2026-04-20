A 36 éves Matthew Cody Ballt márciusban találták bűnösnek és ítélték el 13 évig tartó, hat kiskorú ellen elkövetett szexuális visszaélés miatt A tennessee-i férfit a bíróság kedden 438 év börtönbüntetésre ítélte – írja a New York Post.

Rekordidejű börtönbüntetésre ítélték az emberiség egyik legdurvább szörnyetegét

A hatóságok szerint Ball 13 éven keresztül bántalmazott hat gyermeket, és többször megerőszakolta őket.

A feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét kizáró ítélet „a Sumner megye történelmében a gyermekek elleni szexuális visszaélés ügyekben kiszabott leghosszabb büntetés, az életfogytiglanig letöltendő büntetés kivételével” – írta Thomas Dean kerületi ügyész.

Dean elmondta, hogy a bűncselekmények elkövetésének időpontjai miatt az állami törvények szerint Ball nem volt alkalmas tényleges halálbüntetés kiszabására.

