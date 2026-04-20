Rendkívüli

Durván beszóltak Ursula von der Leyennek – erre még ő sem számított

Váratlan!

Rendkívüli szünet jön az iskolákban, a legtöbb szülő nem is tud róla!

börtönbüntetés

22 perce
13 éven át bántalmazott szexuálisan kiskorúakat egy férfi az Egyesült Államokban. Az ellene felhozott vádakban az esküdtszék mindössze 20 perc tanácskozás után bűnösnek találta, a bíróság összesen 438 év börtönbüntetésre ítélte.
A 36 éves Matthew Cody Ballt márciusban találták bűnösnek és ítélték el 13 évig tartó, hat kiskorú ellen elkövetett szexuális visszaélés miatt A tennessee-i férfit a bíróság kedden 438 év börtönbüntetésre ítélte – írja a New York Post

Rekordidejű börtönbüntetésre ítélték az emberiség egyik legdurvább szörnyetegét (A kiemelt kép illusztráció.)
A hatóságok szerint Ball 13 éven keresztül bántalmazott hat gyermeket, és többször megerőszakolta őket. 

A feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét kizáró ítélet „a Sumner megye történelmében a gyermekek elleni szexuális visszaélés ügyekben kiszabott leghosszabb büntetés, az életfogytiglanig letöltendő büntetés kivételével” – írta Thomas Dean kerületi ügyész. 

Dean elmondta, hogy a bűncselekmények elkövetésének időpontjai miatt az állami törvények szerint Ball nem volt alkalmas tényleges halálbüntetés kiszabására. 

Börtönbüntetésre ítélték a 90 éves drogmamit

Egy egészen elképesztő történet borzolja a kedélyeket Dél-Koreában. Egy 90 éves asszonyt ítéltek börtönbüntetésre, mert segített saját fiának tisztára mosni a drogkereskedelemből származó pénzt. A bíróság megállapította, hogy az asszony 2020 áprilisa és 2022 februárja között kilenc alkalommal összesen 386 millió dél-koreai wont (80,5 millió Ft) vett át, majd utalta tovább fia utasítására egy megadott számlára. A pénz forrása azonban nem volt tiszta: a hatóságok szerint drogkereskedelemből származott.

 

