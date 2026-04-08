Brad Pitt és Angelina Jolie lánya brutálisan dögös lett – a klipben minden szem rátapadt

Brad Pitt és Angelina Jolie lánya újabb meglepő lépést tett a nyilvánosság előtt: a 19 éves fiatal egy K-pop videóklipben szerepelt háttértáncosként. A rajongók azonnal kiszúrták, hogy nemcsak a mozgása magabiztos, hanem a megjelenése is feltűnően emlékeztet Angelina Jolie fiatal kori kisugárzására – írja a DailyMail.

Brad Pitt és Angelina Jolie lánya, Shiloh Jolie-Pitt Angelina Jolie társaságában részt vesz az „Eternals” című film vörös szőnyeges premierjén a 16. Római Filmfesztiválon 2021. október 24-én, Rómában, Olaszországban. Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

Brad Pitt és Angelina Jolie lánya nyílt meghallgatáson kapta meg a szerepet

A fiatal Dayoung What’s A Girl To Do című dalának videójában látható, amelyet a Starship Entertainment tett közzé. Egy csapat táncossal együtt bukkan fel a klipben, csipkés toppban és bő nadrágban, lazán, mégis magabiztosan uralva a jelenetet.

A beszámolók szerint Brad Pitt és Angelina Jolie lánya nem a neve miatt került be a videóba. A produkcióhoz az Egyesült Államokban tartottak nyílt meghallgatást, ahol több táncos és dance crew-tag is részt vett, végül pedig őt is beválasztották a klipbe. A stáb állítólag csak később döbbent rá arra, hogy világsztárok gyermekéről van szó.

Az elmúlt években többször is feltűnt Los Angeles-i táncórákon, és koreográfusok is elismerően beszéltek a kitartásáról. Többen kiemelték, hogy következetesen edz, több helyen is képezi magát, és láthatóan komolyan veszi ezt az utat.

Angelina Jolie korábban arról beszélt, hogy gyermekei nem igazán rajonganak a celebéletért, különösen ő viszonyul távolságtartóan a hírnévhez. Éppen ezért különösen érdekes, hogy most mégis vállalt egy ilyen látványos szereplést — igaz, továbbra sem színészként, hanem a tánc felől közelítve.

A fiatal 18. születésnapján kérvényezte, hogy hivatalosan is elhagyhassa apja vezetéknevét, így ma már Shiloh Nouvel Jolie néven ismert. A klipes megjelenés után azonban most nem a családi feszültségek, hanem a tehetsége és a feltűnő hasonlósága miatt került a figyelem középpontjába.

