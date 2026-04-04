Brazil repülőgép-baleset videón: étterembe csapódott a magángép, négyen azonnal meghaltak

A brazil repülőgép-baleset péntek délelőtt történt, nem sokkal azután, hogy a Piper JetProp DLX típusú, hatszemélyes magángép felszállt a brazíliai Criciúma Diomício Freitas repülőtérről. A beszámolók szerint a repülő az indulás után egy oszlopot is eltalált a kifutópálya végén, majd egy közeli étterembe csapódott – írja a DailyMail.
Brazil repülőgép-baleset: drámai pillanatok a becsapódásról
A térfigyelő kamera felvételén jól látszik, hogy a gép orral felfelé érkezik a becsapódás pillanatában, majd azonnal felrobban és lángokba borul. A baleset helyszínén a tűzoltók nagy erőkkel vonultak fel, a környéket lezárták, a tüzet pedig sikerült megfékezni.
A hatóságok közlése szerint a gépen tartózkodó négy ember — a pilóta Nelio Pessanham, partnere Renan Saes, valamint Deborah Belanda Ortolani és Luis Antonio Ortolani — a helyszínen meghalt. A becsapódás idején az étterem zárva volt, így a földön nem sérült meg senki.
