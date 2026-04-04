Brazil repülőgép-baleset videón: étterembe csapódott a magángép, négyen azonnal meghaltak

A brazil repülőgép-baleset péntek délelőtt történt, nem sokkal azután, hogy a Piper JetProp DLX típusú, hatszemélyes magángép felszállt a brazíliai Criciúma Diomício Freitas repülőtérről. A beszámolók szerint a repülő az indulás után egy oszlopot is eltalált a kifutópálya végén, majd egy közeli étterembe csapódott – írja a DailyMail.

A brazil repülőgép-baleset után hatalmas lángok csaptak fel, miután a magángép egy étterembe csapódott Fotó: YouToube

Brazil repülőgép-baleset: drámai pillanatok a becsapódásról

A térfigyelő kamera felvételén jól látszik, hogy a gép orral felfelé érkezik a becsapódás pillanatában, majd azonnal felrobban és lángokba borul. A baleset helyszínén a tűzoltók nagy erőkkel vonultak fel, a környéket lezárták, a tüzet pedig sikerült megfékezni.

A small plane from Forquilhinha, SC, crashed into a restaurant in Capão da Canoa, RS, Friday morning, killing all four on board: the pilot, a couple, and another passenger. The plane had departed São Paulo and refueled in Forquilhinha. #Brazil #Restaurant #PlaneCrash pic.twitter.com/IaiWo4V0ou — The Premium 24 (@ThePremium_24) April 3, 2026

A hatóságok közlése szerint a gépen tartózkodó négy ember — a pilóta Nelio Pessanham, partnere Renan Saes, valamint Deborah Belanda Ortolani és Luis Antonio Ortolani — a helyszínen meghalt. A becsapódás idején az étterem zárva volt, így a földön nem sérült meg senki.

