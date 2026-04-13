Fenékcsapkodós videó után vonult elvonóra Britney Spears

Újabb aggasztó fejezet nyílt a popikon életében: Britney Spears egy furcsa videó közzététele után döntött úgy, hogy segítséget kér.

Britney Spears önként vonult be egy rehabilitációs intézménybe

Fotó: AFP

A 44 éves Britney Spears vasárnap önként vonult be egy rehabilitációs intézménybe, nem sokkal azután, hogy egy különös táncos felvételt osztott meg az Instagramon.

A videóban egy áttetsző fekete bodyban táncolt, miközben kihívó mozdulatokat tett, és többször is a ruháját igazította, hogy elkerülje a kellemetlen villantást. A felvételen az is látható, ahogy a saját fenekét ütögeti, miközben a I Like It című dal szól.

A különös posztot követően derült ki, hogy az énekesnő nemrégiben ittas vezetés miatt került rendőrségi eljárás alá. Március elején vették őrizetbe, miután a hatóságok szerint összevissza haladt az autójával az úton, és állítólag ismeretlen anyagot is találtak nála.

A rendőrségi intézkedés után másnap szabadon engedték, az ügy azonban tovább növelte az aggodalmakat az állapotával kapcsolatban.

Britney Spears megpróbálja rendezni az életét

Britney Spears az elmúlt napokban is aktív volt a közösségi médiában: több táncos videót és személyes pillanatokat is megosztott, köztük felvételeket két fiával, Sean Prestonnal és Jayden Jamesszel, akiket volt férjével, Kevin Federline közösen neveltek.

A család a hírek szerint támogatja az énekesnőt ebben az időszakban, miközben ő megpróbálja rendezni az életét.

A rajongók egy része aggódik a sztárért, mások szerint azonban jó döntés volt, hogy segítséget kért.