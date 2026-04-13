Britney Spears rehabon! Eddig bírta az énekesnő

Az utóbbi napok egyik legnagyobb híre, hogy Britney Spears önként vonult be egy rehabilitációs intézménybe. A Britney Spears által meghozott döntés mögött azonban nem egyetlen konkrét probléma áll, hanem egy komplex folyamat, amely az énekesnő mentális egészségének helyreállítására és életének stabilizálására irányul – írja a PageSix.

Britney Spears: az énekesnő váratlan döntése új fejezetet nyithat az életében Fotó: Instagram/Britney Spears

Britney Spears döntése: ezért vonult be rehabilitációra

A források szerint az énekesnő saját elhatározásból kérte a segítséget, és kifejezetten arra koncentrál, hogy rendbe tegye az életét. Ez a mentális egészség helyreállítása hírességeknél témában is fontos lépésnek számít, hiszen Spears most tudatosan időt szán önmagára. A döntést a családja is teljes mértékben támogatja, ami szintén kulcsfontosságú tényező a gyógyulási folyamatban.

A háttérben egy korábbi incidens is szerepet játszhat: az énekesnőt március elején ittas vezetés miatt tartóztatták le, amikor a hatóságok szerint veszélyesen vezetett, és egy ismeretlen anyagot is találtak az autójában. A történtek után Spears állítólag nagyon megbánta a történteket, és szégyellte magát.

Ez az eset is hozzájárulhatott ahhoz, hogy megszülessen a döntés a rehabilitáció önkéntes választása mellett. A bennfentesek szerint Spears elszánt, és valóban szeretne változtatni az életén.

Nincs határidő – csak a gyógyulás számít

A jelenlegi információk alapján a rehabilitáció időtartama teljesen nyitott. Nem egy klasszikus 30 vagy 60 napos programról van szó, hanem egy olyan folyamatról, amely addig tart, ameddig szükséges.

Ez a hozzáállás különösen fontos a sztárok felépülési folyamata szempontjából, hiszen a túl gyors visszatérés gyakran visszaeséshez vezethet. Spears most inkább a hosszú távú stabilitásra koncentrál.

