brutális baleset

Brutális baleset – a sofőr még bent ült, amikor áthajtottak az autóján

Sokkoló jelenetet rögzítettek egy parkolóban, ahol egy hatalmas jármű egyszerűen áthajtott egy alacsony sportautón. A brutális baleset során a közel 90 millió forintos jármű szinte teljesen megsemmisült – ráadásul a sofőr még benne ült.
A brutális baleset egy floridai edzőterem parkolójában történt, ahol a tulajdonos éppen helyet keresett. Elmondása szerint már tolatott, amikor a terepjáró egyszerűen nem vette észre, és egyenesen ráhajtott az autójára – írja a NewYorkPost.

Brutális baleset – pillanatok alatt történt meg a tragédia

A felvételen jól látszik, ahogy a hatalmas jármű felmászik a sportkocsira, miközben a sofőr még bent ül. Az egész néhány másodperc alatt történt.

A történtek után a tulajdonos is értetlenül állt az eset előtt. Elmondása szerint nehéz elképzelni, hogyan történhet meg, hogy egy járművezető egy teljes autót nem vesz észre, még akkor sem, ha az alacsonyabb építésű.

Az eset jól mutatja, milyen súlyos következménye lehet egy pillanatnyi figyelmetlenségnek egy forgalmas parkolóban.

Csoda, hogy életben maradt

A brutális baleset legsokkolóbb része, hogy a sofőr sértetlenül megúszta az esetet. Elmondása szerint az mentette meg az életét, hogy a terepjáró egyik része elakadt a szélvédő oszlopánál.

Ha ez nem történik meg, a jármű teljesen átgázolt volna rajta.

5 hónap után romokban az álomautó

A férfi mindössze öt hónappal korábban vásárolta meg az autót, amely számára hatalmas élményt jelentett. A brutális baleset azonban egyetlen pillanat alatt mindent tönkretett.

Az autó jelenleg javítás alatt áll, de kérdéses, hogy valaha visszanyeri-e eredeti állapotát.

