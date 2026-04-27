Több mint egy mázsa droggal kaptak el szerzeteseket egy reptéren

Buddhista szerzetesek kerültek őrizetbe Srí Lankán, miután hatalmas mennyiségű drogot találtak a csomagjaikban. A letartóztatás vasárnap történt az ország fő nemzetközi repülőterén.

Rekordmennyiségű kábítószert találtak buddhista szerzeteseknél – A képen Srí Lanka-i szerzetesek érkeznek a bíróságra Negombóban 2026. április 26-án, miután letartóztatták őket: a Thaiföldről hazatérő 22 szerzetesnél a fő nemzetközi repülőtéren 110 kilogramm, vagyis 242 font erős kannabiszt találtak. Fotó: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Huszonkét Srí Lanka-i buddhista szerzetest tartóztattak le vasárnap az ország fő nemzetközi repülőterén, miután hatalmas mennyiségű drogot találtak a csomagjaikban. A csoport Thaiföldről tért haza, ahol a hatóságok szerint négynapos bangkoki nyaraláson vettek részt.

A Srí Lanka-i vámhatóság közlése szerint a szerzetesek bőröndjeiben összesen 242 fontnyi, vagyis csaknem 110 kilogramm Kush nevű, erős kannabiszfajtát találtak.

A drogot nem egyszerűen a csomagokba tették: a hatóságok szerint a kábítószert a bőröndök álrekeszeibe rejtették. Egy szóvivő azt mondta, mindegyik szerzetes nagyjából öt kilogramm kábítószert vitt magával.

A letartóztatottak többsége fiatal szerzetestanuló volt Srí Lanka különböző templomaiból. Az utazást a beszámolók szerint egy üzletember finanszírozta. A vámhatóság szerint ez volt a legnagyobb egyszeri Kush-fogás az ország fő repülőterén.

A szerzeteseket átadták a rendőrségnek, és várhatóan bíróság elé állítják őket – számol be a CBS News.

A buddhista szerzetesek körében példátlan ügyre derült fény Thaiföld keleti részén, amikor a hatóságok razziát tartottak a chonburi tartományban található Phrom Sunthon kolostorban. A rendőrség információk alapján érkezett a helyszínre, miszerint fegyvereket és kábítószert tarthatnak a templom területén – a valóság azonban még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette.

Egy nő több millió dollárt zsarolt ki thaiföldi szerzetesektől titokban rögzített felvételekkel. A letartóztatása újra ráirányította a figyelmet a thai buddhista intézmény régóta húzódó válságára. Az ügy komoly kérdéseket vet fel a vallási közösségen belüli hatalommal való visszaélésről is.