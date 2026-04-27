Több mint egy mázsa droggal kaptak el szerzeteseket egy reptéren

Huszonkét Srí Lanka-i szerzetest tartóztattak le vasárnap az ország fő nemzetközi repülőterén. A buddhista szerzetesek csomagjaiban hatalmas mennyiségű drogot találtak a hatóságok. Az ügy a kábítószer mennyisége miatt különösen súlyosnak tűnik.
Buddhista szerzetesek kerültek őrizetbe Srí Lankán, miután hatalmas mennyiségű drogot találtak a csomagjaikban. A letartóztatás vasárnap történt az ország fő nemzetközi repülőterén.

Rekordmennyiségű kábítószert találtak buddhista szerzeteseknél – A képen Srí Lanka-i szerzetesek érkeznek a bíróságra Negombóban 2026. április 26-án, miután letartóztatták őket: a Thaiföldről hazatérő 22 szerzetesnél a fő nemzetközi repülőtéren 110 kilogramm, vagyis 242 font erős kannabiszt találtak. Sri Lankan monks arrive to appear before a court after their arrest in Negombo on April 26, 2026. Twenty-two Sri Lankan monks returning from Thailand were arrested on April 26 at the main international airport with 110 kilograms (242 pounds) of powerful cannabis, officials said. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)
Huszonkét Srí Lanka-i buddhista szerzetest tartóztattak le vasárnap az ország fő nemzetközi repülőterén, miután hatalmas mennyiségű drogot találtak a csomagjaikban. A csoport Thaiföldről tért haza, ahol a hatóságok szerint négynapos bangkoki nyaraláson vettek részt.

A Srí Lanka-i vámhatóság közlése szerint a szerzetesek bőröndjeiben összesen 242 fontnyi, vagyis csaknem 110 kilogramm Kush nevű, erős kannabiszfajtát találtak.

 A drogot nem egyszerűen a csomagokba tették: a hatóságok szerint a kábítószert a bőröndök álrekeszeibe rejtették. Egy szóvivő azt mondta, mindegyik szerzetes nagyjából öt kilogramm kábítószert vitt magával.

A letartóztatottak többsége fiatal szerzetestanuló volt Srí Lanka különböző templomaiból. Az utazást a beszámolók szerint egy üzletember finanszírozta. A vámhatóság szerint ez volt a legnagyobb egyszeri Kush-fogás az ország fő repülőterén.

A szerzeteseket átadták a rendőrségnek, és várhatóan bíróság elé állítják őket – számol be a CBS News.

