Közel 500 bandatag egyszerre ült a „vádlottak padján” – 29 ezer gyilkosság szárad a lelkükön

A vádlottak mind a hírhedt MS-13 (Mara Salvatrucha) nevű bűnszervezethez köthetők, amely évtizedeken át rettegésben tartotta az országot. Az ügyészség szerint 2012 és 2022 között több mint 47 ezer bűncselekményt követtek el, és a szervezet teljes hierarchiája a vádlottak padján ül: a vezetőktől kezdve az utcai végrehajtókig, számolt be a Daily Mail.
Párhuzamos államot épített ki a bűnszervezet
A hatóságok úgy vélik, hogy a banda gyakorlatilag párhuzamos államot épített ki, saját szabályokkal és brutális erőszakkal tartva fenn az uralmát. A fordulópont 2022 márciusában jött el, amikor egyetlen hétvége alatt 87 embert gyilkoltak meg – ez sokkolta az országot, és azonnali, drasztikus lépésekhez vezetett.
Ekkor hirdetett totális háborút a bandák ellen az ország elnöke, Nayib Bukele, aki rendkívüli állapotot vezetett be. Az intézkedések nyomán több mint 91 ezer embert vettek őrizetbe, sokakat hosszú időre vádemelés nélkül. Bár a hatóságok szerint a bűnözés drasztikusan visszaesett, a módszerek komoly nemzetközi kritikát váltottak ki.
Tömeges visszaélések történhettek
A Human Rights Watch és más jogvédő szervezetek szerint a hatóságok megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogot, és tömeges visszaélések történhettek. Jelentések szólnak kínzásokról, valamint több mint 500 fogvatartott haláláról is. A most zajló eljárásokat sok esetben névtelen bírák vezetik, a vádlottak pedig gyakran csak videókapcsolaton keresztül követhetik a tárgyalást a börtön falai között.
A büntetőeljárás elképesztő számokat produkál:
- 486 vádlott
- 47 000 bűncselekmény
- 29 000 gyilkosság
- 10 évnyi tevékenység
Los Angelesben alakultak az El Salvador-i bandák
Az MS-13 és riválisa, a Barrio 18 évtizedeken át uralta a térséget, drogkereskedelemmel, zsarolással és gyilkosságokkal építve fel hatalmát. A bandák gyökerei az Egyesült Államokba, Los Angeles utcáira nyúlnak vissza, ahonnan később visszakerültek Közép-Amerikába.
Az amerikai politika is keményen reagált: Donald Trump kormánya terroristaszervezetként kezelte ezeket a csoportokat. Eközben Bukele szerint a bandák három évtized alatt akár 200 ezer ember haláláért is felelősek lehetnek, és rengetegen tűntek el nyomtalanul.
Az ügyszség szerint minden bizonyíték a rendelkezésükre áll
Az ügyészség hangsúlyozta: minden bizonyíték rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lehető legsúlyosabb ítéletek szülessenek. A bíró szerint a bandák évtizedeken át rombolták az ország biztonságát, és most eljött az idő, hogy szembenézzenek a törvény teljes súlyával.
A világ azonban megosztott: egyesek szerint ez az egyetlen út a rend helyreállításához, mások szerint viszont súlyos árat fizethet érte az igazságszolgáltatás. A tét nem kisebb, mint egy ország jövője.
