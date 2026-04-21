Közel 500 bandatag egyszerre ült a „vádlottak padján” – 29 ezer gyilkosság szárad a lelkükön

A vádlottak mind a hírhedt MS-13 (Mara Salvatrucha) nevű bűnszervezethez köthetők, amely évtizedeken át rettegésben tartotta az országot. Az ügyészség szerint 2012 és 2022 között több mint 47 ezer bűncselekményt követtek el, és a szervezet teljes hierarchiája a vádlottak padján ül: a vezetőktől kezdve az utcai végrehajtókig, számolt be a Daily Mail.

A hírhedt MS-13 (Mara Salvatrucha) nevű bűnszervezet 486 vádlottja ellen egyszerre folyik a büntetőper a börtön falai között – Fotó: HANDOUT / El Salvador Attorney General's O

Párhuzamos államot épített ki a bűnszervezet

A hatóságok úgy vélik, hogy a banda gyakorlatilag párhuzamos államot épített ki, saját szabályokkal és brutális erőszakkal tartva fenn az uralmát. A fordulópont 2022 márciusában jött el, amikor egyetlen hétvége alatt 87 embert gyilkoltak meg – ez sokkolta az országot, és azonnali, drasztikus lépésekhez vezetett.

Ekkor hirdetett totális háborút a bandák ellen az ország elnöke, Nayib Bukele, aki rendkívüli állapotot vezetett be. Az intézkedések nyomán több mint 91 ezer embert vettek őrizetbe, sokakat hosszú időre vádemelés nélkül. Bár a hatóságok szerint a bűnözés drasztikusan visszaesett, a módszerek komoly nemzetközi kritikát váltottak ki.

Tömeges visszaélések történhettek

A Human Rights Watch és más jogvédő szervezetek szerint a hatóságok megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogot, és tömeges visszaélések történhettek. Jelentések szólnak kínzásokról, valamint több mint 500 fogvatartott haláláról is. A most zajló eljárásokat sok esetben névtelen bírák vezetik, a vádlottak pedig gyakran csak videókapcsolaton keresztül követhetik a tárgyalást a börtön falai között.

A büntetőeljárás elképesztő számokat produkál:

486 vádlott

47 000 bűncselekmény

29 000 gyilkosság

10 évnyi tevékenység

Los Angelesben alakultak az El Salvador-i bandák

Az MS-13 és riválisa, a Barrio 18 évtizedeken át uralta a térséget, drogkereskedelemmel, zsarolással és gyilkosságokkal építve fel hatalmát. A bandák gyökerei az Egyesült Államokba, Los Angeles utcáira nyúlnak vissza, ahonnan később visszakerültek Közép-Amerikába.

Az amerikai politika is keményen reagált: Donald Trump kormánya terroristaszervezetként kezelte ezeket a csoportokat. Eközben Bukele szerint a bandák három évtized alatt akár 200 ezer ember haláláért is felelősek lehetnek, és rengetegen tűntek el nyomtalanul.