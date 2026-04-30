Hajszálon múlt az életük, megrázó buszbaleset történt

Súlyos buszbaleset történt Franciaországban csütörtök reggel. Egy tanuló vezető elvétett egy kanyart, és a busszal a Szajna folyóba zuhant – írja a DailyMail.

Fotó: HANDOUT / POLICE NATIONALE

A női tanuló a délelőtti órákban a Juvisy-i buszpályaudvarról kihajtva eltévesztett egy kanyart, és nekicsapódott egy parkoló autónak, majd a busszal a folyóba hajtott, belökve a parkoló járművet is a vízbe.

A folyón épp egy evezős klub tartott edzést, ők siettek először a bajba jutottak segítségére, és a szemtanúk is segítették kihúzni az embereket a vízből.

Az egyik szemtanú elmondta, hogy a lakóhajójából hangos kiáltásokra lett figyelmes, akkor látta, hogy egy nő sikoltozik a vízben.

Megragadta a mentőkarikát. Két ember segítettem felhúzni a létrán, majd a rendőrség és a tűzoltók gondoskodtak róla. Nagyon sokkos állapotban volt, fázott, és megsérült a keze. A szegény nő azt hitte, meg fog halni

– mondta.

A buszon négyen tartózkodtak, a tanuló sofőr, az oktató és két utas. Mindannyian épségben kijutottak a süllyedő buszból. A személygépkocsi a baleset idején üresen állt.

A buszbaleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Ahogy arról az Origo márciusban beszámolt, legalább kilencen életüket vesztették, és további 15 ember megsérült, amikor egy turistákat szállító minibusz letért az útról és a mélybe zuhant a Peru hegyei között.

Legalább hét ember életét vesztette, kilencen pedig megsérültek, miután egy zarándokokat szállító busz letért az útról és egy hegyoldalba zuhant Nepál középső részén. A busz egy kanyarban megcsúszott, majd mintegy 150 métert zuhant egy szakadékba.