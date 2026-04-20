Félelmetes meglepetés: cápa bökte karon a búvárt fotózás közben

A világ legnagyobb hala finoman a nő mögé került, majd enyhén meglökte a karját, ami teljesen váratlanul érte a filippínó modellt. Bár a cetcápa alapvetően békés és az emberre ártalmatlan állat, a hirtelen közelség mégis megijesztette Calagót, számolt be a foxnews.com.

Az ártalmatlan cetcápa karon bökte a mit sem sejtő búvárt

Felszínre úszott a cápatalálkozás után

Miután felismerte, mi történt, a nő gyorsan a felszínre úszott, hogy elkerülje a további kontaktust. Az esetről készült felvételek gyorsan terjednek az interneten. Sokakat lenyűgözött a ritka és látványos találkozás.

A történet ismét emlékeztet arra, hogy a természetben még a legártalmatlanabb óriások is képesek meglepetést okozni.

