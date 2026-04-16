Cápa támadt a friss házas férfira a Maldív-szigeteken – amputálni kellett a lábát

A beszámolók szerint a cápatámadás hétfő délután történt Kooddoo-sziget partjainál, ahol a férfi egy csoportos program keretében ment a vízbe. A jelenlévők szerint a cápa egyetlen harapással szinte teljesen letépte a férfi lábának alsó részét. A sokkoló jelenetet a felesége, Ana is végignézte, akivel nem sokkal korábban házasodtak össze. A romantikus álomút így percek alatt vált élet-halál harccá, számolt be a Daily Mail.

A hírek szerint a cápatámadás amiatt történhetett, mert az utóbbi napokban nem kaptak a cápák halhulladékot a közeli halfeldolgozóból – Fotó: pexels.com

Veszélyes helyen fürödtek?

A csoport a hírek szerint egy halfeldolgozó üzem közelében ment a vízbe, ahol köztudottan gyakran jelennek meg cápák. A környék különösen ismert az úgynevezett pörölycápákhoz hasonlóan gyors mozgású fonócápákról, de felmerült egy jóval agresszívebb faj, a bikacápa jelenléte is.

Szakértők szerint az is szerepet játszhatott a támadásban, hogy a környéken napok óta nem került halhulladék a vízbe, így az állatok fokozottan éhesek lehettek. Amikor a turisták a vízbe ugrottak, ez kiválthatta a ragadozó ösztönt.

Versenyfutás az idővel: kritikus állapotban a férfi

A sérültet először egy helyi kórházba vitték, majd légi úton a fővárosba, Maléba szállították, ahol jelenleg is intenzív osztályon kezelik. Családtagjai már a helyszínre utaztak, miközben a feleség jogi lépéseket tett a kirándulást szervező cég ellen, gondatlanságra hivatkozva. Egy családi ismerős szerint az orvosi körülmények rendkívül silányak, és az orvosok folyamatosan küzdenek a férfi életéért.

Nem egyedi eset: egyre több a cápatámadás

A Maldív-szigetek ugyan a világ egyik legnépszerűbb búvár- és nászúticélpontja, de a cápák jelenléte állandó. Az ország vizeiben több mint 30 faj él, köztük több veszélyeztetett is. Nemrég egy kínai turista is megsérült, miután – beszámolók szerint – játékból üldözni kezdett egy cápát, amely végül rátámadt.

Az eset ismét felveti a kérdést: mennyire biztonságosak az ilyen egzotikus úti célok, különösen, ha a turisták veszélyes területeken, megfelelő felügyelet nélkül mennek a vízbe? A mostani tragédia mindenesetre örökre megváltoztatta egy fiatal pár életét – a nászút, amelynek boldog emléknek kellett volna maradnia, brutális rémálommá vált.