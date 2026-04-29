Elege lett a tömegből Capri szigetének, szigorú korlátozások jönnek

Capri új szabályokkal készül a nyári rohamra, hogy nyugodtabbá tegye a turisták és a helyiek mindennapjait. A Capri szigetén bevezetett intézkedések az agresszív utcai leszólítás visszaszorítását és a szervezett csoportok korlátozását célozzák.
Az olaszországi Capri szigetén, az önkormányzat megtiltotta a kitartó vagy tolakodó utcai ajánlgatást, vagyis azt, hogy éttermek, túraszervezők vagy árusok erőszakosan szólítsák le a turistákat közterületen. 

Capri, the island in the Gulf of Naples, is famous for its steep terrain, exclusive hotels, and shopping, which ranges from high fashion to limoncello to handcrafted leather sandals. One of the best-known natural sites is the Blue Grotto, a dark cavity where the sea water is tinged electric blue by the presence of an underground cave that filters sunlight. During the summer, the island's coastline, full of coves, attracts many yachts in Italy, on October 22, 2024. (Photo by Paolo Manzo/NurPhoto) (Photo by Paolo Manzo / NurPhoto via AFP)
Capri: új szabályokkal készül a nyári turistadömpingre a sziget
A szabályszegők 25 és 500 euró (9000 és 180 ezer forint) közötti bírságra számíthatnak.

Capri a tömegturizmus ellen is lép

A szigeten nemcsak az utcai tukmálást szorítják vissza, hanem a szervezett csoportokat is korlátozzák. 

Az új szabályok szerint a turistacsoportok legfeljebb 40 fősek lehetnek, a 20 főnél nagyobb csoportoknál pedig hangosbemondó helyett fülhallgatós rendszert kell használni. Az esernyők és zászlók használatát is tiltják a csoportvezetésnél.

A cél a nyugodtabb szigeti élmény

A változtatások hátterében az áll, hogy Capri a csúcsszezonban naponta akár 50 ezer látogatót is fogad, ami jelentős terhelést jelent a kikötőre, a főtérre és a gyalogos útvonalakra. A helyi vezetés és turisztikai szereplők szerint az új szabályok első lépést jelenthetnek abba az irányba, hogy a sziget élhetőbb legyen a lakók számára, és kényelmesebb a látogatóknak is – írja a Fox News.

