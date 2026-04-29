Elege lett a tömegből Capri szigetének, szigorú korlátozások jönnek

Az olaszországi Capri szigetén, az önkormányzat megtiltotta a kitartó vagy tolakodó utcai ajánlgatást, vagyis azt, hogy éttermek, túraszervezők vagy árusok erőszakosan szólítsák le a turistákat közterületen.

Capri: új szabályokkal készül a nyári turistadömpingre a sziget

A szabályszegők 25 és 500 euró (9000 és 180 ezer forint) közötti bírságra számíthatnak.

Capri a tömegturizmus ellen is lép

A szigeten nemcsak az utcai tukmálást szorítják vissza, hanem a szervezett csoportokat is korlátozzák.

Az új szabályok szerint a turistacsoportok legfeljebb 40 fősek lehetnek, a 20 főnél nagyobb csoportoknál pedig hangosbemondó helyett fülhallgatós rendszert kell használni. Az esernyők és zászlók használatát is tiltják a csoportvezetésnél.

A cél a nyugodtabb szigeti élmény

A változtatások hátterében az áll, hogy Capri a csúcsszezonban naponta akár 50 ezer látogatót is fogad, ami jelentős terhelést jelent a kikötőre, a főtérre és a gyalogos útvonalakra. A helyi vezetés és turisztikai szereplők szerint az új szabályok első lépést jelenthetnek abba az irányba, hogy a sziget élhetőbb legyen a lakók számára, és kényelmesebb a látogatóknak is – írja a Fox News.