Tippeljen, mennyi! – Rekordáron kelt el Cartier luxusóra

A Cartier karóra-piac egyik legizgalmasabb darabja döntött rekordot a Sotheby’s árverésén, ahol egy 1987-es, sárgaarany Cartier London Crash 15,616 millió hongkongi dollárért, vagyis nagyjából 620 millió forintért talált gazdára. Ezzel ez lett a valaha aukción eladott legdrágább Cartier karóra – számolt be a CNN.
Cartier karóra rekordáron: miért ennyire különleges a Crash?
A Cartier Crash azért számít különlegesnek, mert formája teljesen eltér a hagyományos luxusóráktól: szabálytalan, „megolvadt” tokja miatt sokan Salvador Dali szürrealista világához hasonlítják.
A modell eredete körül legenda is kialakult, de a gyűjtők számára legalább ennyire fontos, hogy a korai londoni Crash-változatok rendkívül ritkák.
A most eladott példányról a Sotheby’s azt írta, hogy az 1987-ben készült három ismert darab egyike lehetett.
Sztárok és gyűjtők is felfedezték maguknak
Az utóbbi években a Crash értéke látványosan megugrott, részben a ritkasága, részben a hírességek figyelme miatt.
A modell új lendületet kapott a gyűjtői piacon, és a szakértők szerint ma már nemcsak egy különc dizájndarabnak, hanem a Cartier egyik legfontosabb kultikus órájának számít. A rekordár azt is mutatja, hogy a gyűjtők egyre inkább az egyedi formát és a történetet keresik a luxusórák világában.
