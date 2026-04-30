Tippeljen, mennyi! – Rekordáron kelt el Cartier luxusóra

Egy ritka Cartier óra közel 2 millió dollárért kelt el Hongkongban, és ezzel új aukciós rekord született. A Cartier karóra most nem egy klasszikus Tank modellel, hanem a különleges formájú Crash típussal került a figyelem középpontjába.
luxusluxusóraCartierárverés

A Cartier karóra-piac egyik legizgalmasabb darabja döntött rekordot a Sotheby’s árverésén, ahol egy 1987-es, sárgaarany Cartier London Crash 15,616 millió hongkongi dollárért, vagyis nagyjából 620 millió forintért talált gazdára. Ezzel ez lett a valaha aukción eladott legdrágább Cartier karóra – számolt be a CNN.

Cartier karóra: közel 2 millió dollárért kelt el a különleges Cartier Crash modell - The Crash wristwatch dated from 1967 is pictured during a photocall for the forthcoming Cartier exhibition at the V&A (Victoria and Albert) museum in London, on April 9, 2025. The exhibition features more than 350 objects, and charts the evolution of the Cartier houses legacy of art, design and craftsmanship since the turn of the 20th century. The exhibition is set to open to the public on April 12, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Cartier karóra: közel 2 millió dollárért kelt el a különleges Cartier Crash modell
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Cartier karóra rekordáron: miért ennyire különleges a Crash?

A Cartier Crash azért számít különlegesnek, mert formája teljesen eltér a hagyományos luxusóráktól: szabálytalan, „megolvadt” tokja miatt sokan Salvador Dali szürrealista világához hasonlítják. 

A modell eredete körül legenda is kialakult, de a gyűjtők számára legalább ennyire fontos, hogy a korai londoni Crash-változatok rendkívül ritkák. 

A most eladott példányról a Sotheby’s azt írta, hogy az 1987-ben készült három ismert darab egyike lehetett.

Sztárok és gyűjtők is felfedezték maguknak

Az utóbbi években a Crash értéke látványosan megugrott, részben a ritkasága, részben a hírességek figyelme miatt. 

@aj.kettles Timothée Chalamet certainly made a statement at the Golden Globes with the Cartier Crash WL420051 watch, showcasing its exquisite design and luxury with its Salvador Dali inspired case and diamond embellishments. Case dimensions: 38.45 mm x 25.5 mm. Manufacture mechanical movement with manual winding calibre 8970 MC. Case in rhodium-finish 18K white gold set with 150 brilliant-cut diamonds and beaded crown set with a brilliant-cut diamond for a total of 2.16 carats. Silvered opaline dial with sunray effect. Sword-shaped hands in blued steel. Mineral crystal. Bracelet in rhodium-finish 18K white gold, wrist size 170 mm. Case thickness: 8.8 mm. Limited edition of 267 individually numbered timepieces. ✉️ Contact@ajkettles.com 🗓️ By Appointment Only 📍 Hatton Office *We are not affiliated with any of the brands we sell* @cartier #timothée #timothéechalamet #goldenglobes #celebritywatches #cartier #cartiercrash #cartierwatch #cartierwatches ♬ open water - sped up - TXZZ

A modell új lendületet kapott a gyűjtői piacon, és a szakértők szerint ma már nemcsak egy különc dizájndarabnak, hanem a Cartier egyik legfontosabb kultikus órájának számít. A rekordár azt is mutatja, hogy a gyűjtők egyre inkább az egyedi formát és a történetet keresik a luxusórák világában.

