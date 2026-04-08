Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Charlie angyalai

A Charlie angyalai sztárjánál súlyos betegséget diagnosztizáltak

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy jubileumi eseményen osztott meg személyes részleteket állapotáról a világhírű színésznő. A Charlie angyalai egykori sztárja most először beszélt arról, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül a betegsége során, és hogyan élte meg a kezelések időszakát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Charlie angyalaimellrákszínésznő

A Charlie angyalai egyik ikonikus szereplője, Cheryl Ladd egy Los Angeles-i rendezvényen árulta el, hogy daganatos betegséggel, azon belül mellrákkal küzdött. A színésznő elmondta, hogy kemoterápiás kezeléseken esett át, amelyek során a haja is kihullott, ugyanakkor kiemelte: orvosai és családja támogatása kulcsszerepet játszott a felépülésben – tájékoztat a Huff Post.

Cheryl Ladd, Jaclyn Smith és Shelley Hack a Charlie Angyalai sorozatból
Cheryl Ladd, Jaclyn Smith és Shelley Hack a Charlie angyalai sorozatból
Fotó: Photo12.com - Collection Cinema

Milyen betegséggel küzd Cheryl Ladd a Charlie Angyalai sztárja?

Cheryl Ladd elárulta, hogy a mellrák egy agresszív formáját diagnosztizálták nála. A daganatos betegség kezelése során kemoterápián esett át, ami fizikailag és lelkileg is megterhelő volt számára. Beszámolója szerint hosszú és nehéz időszakon ment keresztül, de végig kitartott a gyógyulás érdekében.

A színésznő mellett több egykori kolléganője is érintett volt a betegségben. Kate Jackson és Jaclyn Smith szintén mellrák-túlélők, ami különleges köteléket teremtett közöttük. Farrah Fawcett, a sorozat első évadának sztárja ugyanakkor 2009-ben hunyt el daganatos betegség következtében, ami tovább erősíti a téma jelentőségét a szereplők életében.

Milyen hatással volt a betegség Cheryl Ladd életére és karrierjére?

A színésznő szerint a betegség „alázatra tanító” tapasztalat volt, amely átformálta a gondolkodását. Bár a kezelések idején komoly kihívásokkal szembesült, később visszatért a munkához, és továbbra is aktív maradt a szórakoztatóiparban. 

Brutális volt a Charlie angyalai forgatása: színészek verték egymást, lakóházak robbantak

26 évvel ezelőtt mutatták be a Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu nevével fémjelzett akciófilmet. A Charlie angyalai nem csak egy hetvenes évekbeli sorozat újragondolása volt, hanem utat nyitott az olyan női főszereplős akciófilmek előtt, mint a Tomb Raider vagy a Kill Bill.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
