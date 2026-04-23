Kirakta formás melleit a bemutatón Charlize Theron, ettől leesik az álla

Charlize Theron ismét minden tekintetet magára vonzott: az Oscar-díjas színésznő merész szettben jelent meg új filmje premierjén New Yorkban - írja a Just Jared.

A 50 éves világsztár szerda este (április 22-én) lépett a vörös szőnyegre az Apex című túlélő-akcióthriller bemutatóján, amelyet a patinás Paris Theatre-ben tartottak.

Theron ezúttal is bizonyította, hogy nem fél kockáztatni: egy fekete blézer alatt nem viselt felsőt, megjelenését pedig egy látványos, magas nyakú, redőzött gallérral dobta fel, amelyet elöl kötöttek meg.

Az eseményen jelen volt a film rendezője, Baltasar Kormákur is, aki Theron mellett olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Taron Egerton és Eric Bana.

A film története egy gyászoló nőről szól, aki az ausztrál vadonban próbálja feszegetni saját határait, ám hamarosan egy halálos játszmába keveredik egy könyörtelen ragadozóval. A történet során Taron Egerton egy Ben nevű pszichopatát alakít, aki összecsap Theron karakterével, Sashával.

Charlize Theron nem csak a film miatt került most a figyelem középpontjába

Egy friss interjúban Timothée Chalamet korábbi, balettre és táncra tett megjegyzéseit is kritizálta, amelyeket „nagyon meggondolatlannak” nevezett.

Tíz év múlva a mesterséges intelligencia képes lesz elvégezni Timothée munkáját, de egy élő színpadon táncoló embert soha nem fog tudni helyettesíteni

– fogalmazott a színésznő.

Theron szavai újabb vitát indíthatnak el a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatáról, miközben az Apex már most komoly érdeklődést vált ki a közönség körében.

