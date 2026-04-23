Kirakta formás melleit a bemutatón Charlize Theron, ettől leesik az álla

Igazi szenzációként vonult végig a vörös szőnyegen az új túlélő-akcióthrillerének premierjén egy világsztár színésznő. Charlize Theron merész, mégis elegáns szettben jelent meg az Apex New York-i bemutatóján, ahol legújabb filmjét ünnepelték. A történet egy gyászoló nőt követ, aki az ausztrál vadonban egy kegyetlen ragadozóval kerül halálos játszmába, miközben a főgonoszt Taron Egerton alakítja. A premier mellett Theron egy friss interjújával is reflektorfénybe került, amelyben Timothée Chalamet kijelentéseiről is beszélt.
Charlize Theron ismét minden tekintetet magára vonzott: az Oscar-díjas színésznő merész szettben jelent meg új filmje premierjén New Yorkban - írja a Just Jared.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 22: Charlize Theron attends Netflix's "Apex" New York Premiere at The Paris Theatre on April 22, 2026 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A 50 éves világsztár szerda este (április 22-én) lépett a vörös szőnyegre az Apex című túlélő-akcióthriller bemutatóján, amelyet a patinás Paris Theatre-ben tartottak. 

Theron ezúttal is bizonyította, hogy nem fél kockáztatni: egy fekete blézer alatt nem viselt felsőt, megjelenését pedig egy látványos, magas nyakú, redőzött gallérral dobta fel, amelyet elöl kötöttek meg.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 22: Charlize Theron attends Netflix's "Apex" Premiere on April 22, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az eseményen jelen volt a film rendezője, Baltasar Kormákur is, aki Theron mellett olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Taron Egerton és Eric Bana.

A film története egy gyászoló nőről szól, aki az ausztrál vadonban próbálja feszegetni saját határait, ám hamarosan egy halálos játszmába keveredik egy könyörtelen ragadozóval. A történet során Taron Egerton egy Ben nevű pszichopatát alakít, aki összecsap Theron karakterével, Sashával.

Charlize Theron nem csak a film miatt került most a figyelem középpontjába 

Egy friss interjúban Timothée Chalamet korábbi, balettre és táncra tett megjegyzéseit is kritizálta, amelyeket „nagyon meggondolatlannak” nevezett.

Tíz év múlva a mesterséges intelligencia képes lesz elvégezni Timothée munkáját, de egy élő színpadon táncoló embert soha nem fog tudni helyettesíteni

– fogalmazott a színésznő.

Theron szavai újabb vitát indíthatnak el a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatáról, miközben az Apex már most komoly érdeklődést vált ki a közönség körében.

