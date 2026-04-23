Veszélyes lehet a chatbot használata? Így hat az agyra a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban, különösen az írás, tanulás és információkeresés terén. A chatbot azonban nemcsak segíthet, hanem akár észrevétlenül ronthatja is a gondolkodási képességeinket – erre figyelmeztetnek a legfrissebb kutatások.
A modern chatbot rendszerek – mint a ChatGPT vagy más hasonló megoldások – képesek szövegeket írni, kérdésekre válaszolni, sőt akár tanácsokat is adni. Emiatt sokan egyre gyakrabban használják őket tanulásra vagy munkára – írja a BBC

Fotó: Unsplash
Kutatók szerint azonban ez a „mentális kiszervezés” hosszú távon problémákat okozhat. Ha túl sok feladatot bízunk egy chatbot rendszerre, az csökkentheti az önálló gondolkodásunkat és a memóriánk hatékonyságát. 

Egy amerikai vizsgálat során diákokat kértek meg arra, hogy írjanak rövid esszéket. Az egyik csoport chatbotot használt, a másik csak keresőt, a harmadik pedig teljesen önállóan dolgozott. 

Az eredmények meglepőek voltak: azoknál, akik chatbot segítségével írtak, az agyi aktivitás akár 55 százalékkal is alacsonyabb volt. Különösen a kreativitásért és információ-feldolgozásért felelős területek működtek kevésbé intenzíven. 

A kutatás szerint a chatbotot használók sokkal nehezebben tudták felidézni saját szövegüket. Többen úgy érezték, hogy nem is „az övék” az elkészült munka. 

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a chatbotok által készített tartalmak gyakran hasonlóak egymáshoz. Ez hosszú távon visszafoghatja az egyéni gondolkodást és az eredetiséget. 

Nem csak a chatbot a hibás 

Fontos azonban kiemelni, hogy a chatbot önmagában nem káros. A probléma akkor jelentkezik, ha teljes mértékben kiváltja az önálló gondolkodást. 

A szakértők szerint azok járnak jól, akik eszközként használják a chatbotot: információt gyűjtenek vele, de a döntéseket és az elemzést már saját maguk végzik.

Kitalált betegséget híreszteltek a chatbotok

Svéd kutatók egy kitalált bőrbetegséggel csapták be a legelterjedtebb mesterséges intelligencia rendszereket, írja a Nature folyóirat. A kísérletük rávilágított arra, hogy az MI bármiféle gondolkodás és kételkedés nélkül terjeszti tovább a hamis betegségekről szóló információkat.

 

