A modern chatbot rendszerek – mint a ChatGPT vagy más hasonló megoldások – képesek szövegeket írni, kérdésekre válaszolni, sőt akár tanácsokat is adni. Emiatt sokan egyre gyakrabban használják őket tanulásra vagy munkára – írja a BBC.

Veszélyes lehet a chatbot használata? Így hat az agyra a mesterséges intelligencia

Kutatók szerint azonban ez a „mentális kiszervezés” hosszú távon problémákat okozhat. Ha túl sok feladatot bízunk egy chatbot rendszerre, az csökkentheti az önálló gondolkodásunkat és a memóriánk hatékonyságát.

Egy amerikai vizsgálat során diákokat kértek meg arra, hogy írjanak rövid esszéket. Az egyik csoport chatbotot használt, a másik csak keresőt, a harmadik pedig teljesen önállóan dolgozott.

Az eredmények meglepőek voltak: azoknál, akik chatbot segítségével írtak, az agyi aktivitás akár 55 százalékkal is alacsonyabb volt. Különösen a kreativitásért és információ-feldolgozásért felelős területek működtek kevésbé intenzíven.

A kutatás szerint a chatbotot használók sokkal nehezebben tudták felidézni saját szövegüket. Többen úgy érezték, hogy nem is „az övék” az elkészült munka.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a chatbotok által készített tartalmak gyakran hasonlóak egymáshoz. Ez hosszú távon visszafoghatja az egyéni gondolkodást és az eredetiséget.

Nem csak a chatbot a hibás

Fontos azonban kiemelni, hogy a chatbot önmagában nem káros. A probléma akkor jelentkezik, ha teljes mértékben kiváltja az önálló gondolkodást.

A szakértők szerint azok járnak jól, akik eszközként használják a chatbotot: információt gyűjtenek vele, de a döntéseket és az elemzést már saját maguk végzik.

Kitalált betegséget híreszteltek a chatbotok

Svéd kutatók egy kitalált bőrbetegséggel csapták be a legelterjedtebb mesterséges intelligencia rendszereket, írja a Nature folyóirat. A kísérletük rávilágított arra, hogy az MI bármiféle gondolkodás és kételkedés nélkül terjeszti tovább a hamis betegségekről szóló információkat.