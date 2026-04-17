Kórházba került az Egy rém rendes család sztárja – egyre nagyobb a baj

2026 áprilisában, az Egyesült Államokban kapott nagy visszhangot a hír, hogy Christina Applegatet állítólag kórházba szállították, miközben továbbra is szklerózis multiplexszel küzd. Képviselője nem kívánt nyilatkozni a kezelésekről, de emlékeztetett rá, hogy a színésznő régóta nyíltan beszél összetett egészségügyi problémáiról.
Christina Applegate állapota újra aggodalomra ad okot
A Daily Mail információi szerint Applegatet a múlt hónap végén vették fel kórházba, a pontos ok azonban nem ismert. A színésznő már korábban is elárulta, hogy a szklerózis multiplex miatt gyakran küzd erős fájdalommal, kimerültséggel és mozgási nehézségekkel.
Őszintén beszélt a betegségéről
A világsztár 2021-ben jelentette be SM-diagnózisát, azóta pedig interjúkban, podcastjában és 2026-ban megjelent memoárjában is kendőzetlenül mesélt a mindennapi nehézségekről. Elmondása szerint sokszor szinte teljesen ágyhoz kötött, de lánya miatt igyekszik erőt venni magán.
Egyre több részlet derül ki a küzdelméről
Applegate korábban arról is beszélt, hogy az elmúlt években több mint harmincszor került kórházba, tavaly pedig egy vesefertőzés miatt is kezelni kellett. Új könyvében azt írta:
a betegség teljesen átformálta az életét és a világhoz való hozzáállását.
Oktatóvideóval segítik a sclerosis multiplex-szel élőket
Háromszor gyakoribb nőknél az ezerarcú betegségként is emlegetett sclerosis multiplex, mint férfiaknál. Az első tünetek jellemzően 20-40 éves kor között jelentkeznek. A krónikus, autoimmun megbetegedés tünetei nagyon változatosak, előrehaladása egyénenként változó. Mivel a sclerosis multiplex gyakran ellehetetleníti az érintettek mindennapi tevékenységeit, ezért nagyon fontos a diagnózist követően az idejében megkezdett rehabilitáció, komplex fejlesztés. A Semmelweis Egyetem oktatóvideója ehhez nyújt segítséget.
