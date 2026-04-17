Kórházba került az Egy rém rendes család sztárja – egyre nagyobb a baj

2026 áprilisában, az Egyesült Államokban kapott nagy visszhangot a hír, hogy Christina Applegatet állítólag kórházba szállították, miközben továbbra is szklerózis multiplexszel küzd. Képviselője nem kívánt nyilatkozni a kezelésekről, de emlékeztetett rá, hogy a színésznő régóta nyíltan beszél összetett egészségügyi problémáiról.

Christina Applegate színésznő a színpadon az 59. Tony-díjátadón a Radio City Music Hallban, 2005. június 5-én, New Yorkban

Fotó: FRANK MICELOTTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Christina Applegate állapota újra aggodalomra ad okot

A Daily Mail információi szerint Applegatet a múlt hónap végén vették fel kórházba, a pontos ok azonban nem ismert. A színésznő már korábban is elárulta, hogy a szklerózis multiplex miatt gyakran küzd erős fájdalommal, kimerültséggel és mozgási nehézségekkel.

Őszintén beszélt a betegségéről

A világsztár 2021-ben jelentette be SM-diagnózisát, azóta pedig interjúkban, podcastjában és 2026-ban megjelent memoárjában is kendőzetlenül mesélt a mindennapi nehézségekről. Elmondása szerint sokszor szinte teljesen ágyhoz kötött, de lánya miatt igyekszik erőt venni magán.

Egyre több részlet derül ki a küzdelméről

Applegate korábban arról is beszélt, hogy az elmúlt években több mint harmincszor került kórházba, tavaly pedig egy vesefertőzés miatt is kezelni kellett. Új könyvében azt írta:

a betegség teljesen átformálta az életét és a világhoz való hozzáállását.