Senki nem gondolta volna, hogy itt kezdi a napot Orbán Viktor

Horrorbaleset a Coachellán – vér és káosz a koncert közben

A híres zenei fesztiválon történt baleset pillanatok alatt pánikot okozott. A Coachella egyik színpadán egy lezuhanó berendezés sérüléseket okozott, és azonnali beavatkozást igényelt. A szemtanúk beszámolói szerint a helyszínt rövid időre lezárták.
A Coachella fesztivál egyik péntek esti koncertje váratlan fordulatot vett, amikor egy világítóberendezés a közönség közé zuhant. A baleset a Do LaB színpadnál történt, ahol éppen DJ John Summit lépett fel - tájékoztat a New York Post.

A Coachella közönsége pánikba esett a lezuhanó berendezés után (illusztráció) - Fotó: Matt Winkelmeyer/Getty Images

A beszámolók szerint a berendezés nagy magasságból esett le, és legalább egy embert fejbe talált. A sérült nő súlyos fejsérülést szenvedett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal segítséget hívtak.

Szemtanúk szerint a közönség soraiban pánik alakult ki, többen fényekkel jeleztek az egészségügyi személyzetnek. A sérültet rövid időn belül kiemelték a tömegből, és ellátásra vitték. A történtek után a helyszínt ideiglenesen lezárták, a színpad működését felfüggesztették. 

A baleset hátterében az időjárás is szerepet játszhatott. A fesztivál területén erős szél fújt, amely több helyszínen is fennakadásokat okozott. Egyes fellépéseket módosítottak vagy lemondtak.

A szervezők hivatalos közleményt egyelőre nem adtak ki az esettel kapcsolatban, a körülményeket vizsgálják.

Elstartolt a Coachella! Merész villantások és szexi sztárpillanatok

A világ egyik legnagyobb zenei fesztiválja idén is rengeteg sztárt és látványos pillanatot hozott. A Coachella első napján máris egymást érték a hírességek, merész szettek és exkluzív megjelenések a kaliforniai sivatagban.

 

 

