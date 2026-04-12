Horrorbaleset a Coachellán – vér és káosz a koncert közben

A Coachella fesztivál egyik péntek esti koncertje váratlan fordulatot vett, amikor egy világítóberendezés a közönség közé zuhant. A baleset a Do LaB színpadnál történt, ahol éppen DJ John Summit lépett fel - tájékoztat a New York Post.
A beszámolók szerint a berendezés nagy magasságból esett le, és legalább egy embert fejbe talált. A sérült nő súlyos fejsérülést szenvedett, a helyszínen tartózkodók pedig azonnal segítséget hívtak.
Coachella: egy pillanat alatt vált rémálommá az este
Szemtanúk szerint a közönség soraiban pánik alakult ki, többen fényekkel jeleztek az egészségügyi személyzetnek. A sérültet rövid időn belül kiemelték a tömegből, és ellátásra vitték. A történtek után a helyszínt ideiglenesen lezárták, a színpad működését felfüggesztették.
A baleset hátterében az időjárás is szerepet játszhatott. A fesztivál területén erős szél fújt, amely több helyszínen is fennakadásokat okozott. Egyes fellépéseket módosítottak vagy lemondtak.
A szervezők hivatalos közleményt egyelőre nem adtak ki az esettel kapcsolatban, a körülményeket vizsgálják.
