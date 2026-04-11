Elstartolt a Coachella! Merész villantások és szexi sztárpillanatok

A Coachella 2026 első napja igazi sztárparádéval indult, ahol a zenei élmények mellett a hírességek megjelenése is komoly figyelmet kapott. Kylie Jenner Justin Bieber iránti támogatását egy feltűnő ruhadarabbal fejezte ki, miközben több világsztár is látványos szettekben érkezett a fesztiválra - tájékoztat a Daily Mail.

A Coachella-hangolódás sem maradhatott el: Kylie Jenner barátnőjével közösen, laza szettekben és arcmaszkban pózolt egy tükör előtt

Fotó: kyliejenner/Instagram

Kik voltak a legnagyobb sztárok a nyitónapon?

Az első nap egyik legnagyobb figyelmet kapó szereplője Kylie Jenner volt, aki egy provokatív Bieber-felsőben jelent meg. Mellette feltűnt Kendall Jenner és Kourtney Kardashian is, valamint Jenner baráti köre.

Lizzo a Coachella első napján egy kifejezetten merész és figyelemfelkeltő szettben jelent meg, amely azonnal beszédtémává vált. Az énekesnő áttetsző elemekkel és kivágásokkal kombinált outfitje tökéletesen tükrözte a fesztivál szabad, extravagáns hangulatát, miközben magabiztos fellépésével ismét bizonyította, hogy nem fél határokat feszegetni a divatban.

A Coachella első napján Paris Hilton egy látványos, „Cowboy Barbie” ihlette szettben tűnt fel, amely azonnal magára vonta a figyelmet. A piros és rózsaszín árnyalatokkal, csillogó részletekkel és merész szabással kombinált outfit tökéletesen illeszkedett a fesztivál extravagáns hangulatához, miközben a sztár magabiztos megjelenése tovább erősítette a látványos összképet.

Fotó: parishilton/Instagram

Heidi Klum is csatlakozott a Coachella első napjának látványos megjelenéseihez, egy merész, teljesen fehér, kivágásokkal díszített bodysuitban. A szupermodell az outfitet feltűnő napszemüveggel és laza kiegészítőkkel tette teljessé, így egyszerre sugárzott fesztiválhangulatot és kifinomult stílust, miközben megjelenése tökéletesen illeszkedett a Coachella extravagáns világához.

Kik a Coachella 2026 fő fellépői?

A fesztivál idei fellépői között szerepel Sabrina Carpenter, Justin Bieber és Karol G. A fellépők listája rendkívül sokszínű: elektronikus előadóktól kezdve alternatív és popzenei sztárokig számos műfaj képviselteti magát. A programban olyan nevek is szerepelnek, mint Iggy Pop, Moby vagy a Devo, valamint visszatér a Radiohead is egy különleges projekt keretében.