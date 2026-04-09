57 éve, 1969. április 9-én a repülés történetének egyik legfontosabb mérföldkövéhez ért: először emelkedett a levegőbe a Concorde, az a szuperszonikus utasszállító repülőgép, amely évtizedekre a technológiai fejlődés, a luxus és az emberi mérnöki teljesítmény szimbólumává vált – írja a BBC.

A szuperszonikus álom megvalósulása: így szárnyalt először a Concorde

A Concorde története a hidegháború idején kezdődött, amikor a technológiai verseny nemcsak az űrben, hanem a polgári repülésben is zajlott. A projekt egyedülálló nemzetközi együttműködés eredménye volt: Franciaország és az Egyesült Királyság közösen fejlesztette ki a repülőgépet.

A cél ambiciózus volt: egy olyan utasszállító létrehozása, amely képes a hangsebesség kétszeresével közlekedni. Ez nemcsak technikai kihívást jelentett, hanem gazdasági és politikai kockázatokat is hordozott.

Az első felszállásra a Toulouse melletti repülőtéren került sor 1969. április 9-én. A prototípust André Turcat francia tesztpilóta vezette. A repülés körülbelül 27 percig tartott, és bár még nem érte el a hangsebességet, egyértelműen bizonyította, hogy a koncepció működőképes – írja a This Day In Aviation.

Ez az esemény a repüléstörténet egyik ikonikus pillanatává vált.

Miben volt különleges a Concorde?

A Concorde nem egyszerűen gyorsabb volt a hagyományos repülőgépeknél – teljesen új kategóriát teremtett.

Az utazósebessége akár a 2180 kilométer/órát is elérte.

A repülési magassága akár 18 000 méter is lehetett.

A jellegzetes, lehajtható orr kialakítása nemcsak dizájnelem volt, hanem a pilóták jobb kilátását segítette fel- és leszálláskor.

A Concorde emellett olyan technológiai újításokat alkalmazott, amelyek később más repülőgépeknél is megjelentek, például fejlett hajtóműrendszert és hőálló szerkezeteket, amelyek elviselték a szuperszonikus repülés során keletkező extrém hőterhelést.

A Concorde technológiai csoda volt, emellett hamar a gazdagok és hírességek kedvenc közlekedési eszközévé vált. A jegyárak rendkívül magasak voltak, így csak egy szűk réteg engedhette meg magának az utazást.

A fedélzeten első osztályú kiszolgálás, exkluzív ételek és páratlan gyorsaság várta az utasokat. A Concorde nem csupán közlekedési eszköz volt, hanem egy életérzés.