A szuperszonikus álom megvalósulása: így szárnyalt először a Concorde

1969. április 9. egy mérföldkő a repülés történetében: ezen a napon szállt fel először a levegőbe a világ egyik legismertebb szuperszonikus utasszállítója. A Concorde nem csupán technológiai csoda volt, hanem a luxus, az innováció és az emberi mérnöki teljesítmény szimbóluma.
57 éve, 1969. április 9-én a repülés történetének egyik legfontosabb mérföldkövéhez ért: először emelkedett a levegőbe a Concorde, az a szuperszonikus utasszállító repülőgép, amely évtizedekre a technológiai fejlődés, a luxus és az emberi mérnöki teljesítmény szimbólumává vált – írja a BBC.

Fotó: Gamma-Rapho via Getty Images/Reporters Associés

A Concorde története a hidegháború idején kezdődött, amikor a technológiai verseny nemcsak az űrben, hanem a polgári repülésben is zajlott. A projekt egyedülálló nemzetközi együttműködés eredménye volt: Franciaország és az Egyesült Királyság közösen fejlesztette ki a repülőgépet. 

A cél ambiciózus volt: egy olyan utasszállító létrehozása, amely képes a hangsebesség kétszeresével közlekedni. Ez nemcsak technikai kihívást jelentett, hanem gazdasági és politikai kockázatokat is hordozott. 

Az első felszállásra a Toulouse melletti repülőtéren került sor 1969. április 9-én. A prototípust André Turcat francia tesztpilóta vezette. A repülés körülbelül 27 percig tartott, és bár még nem érte el a hangsebességet, egyértelműen bizonyította, hogy a koncepció működőképes – írja a This Day In Aviation.

Ez az esemény a repüléstörténet egyik ikonikus pillanatává vált. 

Miben volt különleges a Concorde? 

A Concorde nem egyszerűen gyorsabb volt a hagyományos repülőgépeknél – teljesen új kategóriát teremtett.  

  • Az utazósebessége akár a 2180 kilométer/órát is elérte. 
  • A repülési magassága akár 18 000 méter is lehetett. 

A jellegzetes, lehajtható orr kialakítása nemcsak dizájnelem volt, hanem a pilóták jobb kilátását segítette fel- és leszálláskor. 

A Concorde emellett olyan technológiai újításokat alkalmazott, amelyek később más repülőgépeknél is megjelentek, például fejlett hajtóműrendszert és hőálló szerkezeteket, amelyek elviselték a szuperszonikus repülés során keletkező extrém hőterhelést. 

A Concorde technológiai csoda volt, emellett hamar a gazdagok és hírességek kedvenc közlekedési eszközévé vált. A jegyárak rendkívül magasak voltak, így csak egy szűk réteg engedhette meg magának az utazást. 

A fedélzeten első osztályú kiszolgálás, exkluzív ételek és páratlan gyorsaság várta az utasokat. A Concorde nem csupán közlekedési eszköz volt, hanem egy életérzés. 

Fotó: Rolls-Royce Archive via Getty Images

A szuperszonikus álom kritikái 

A Concorde sikere ellenére számos problémával kellett szembenéznie. Az üzemeltetési költségek rendkívül magasak voltak, korlátozott volt a hatótávja, és sokakban felmerültek a környezetvédelmi aggályok a gép miatt. A hangrobbanás miatt pedig a gép csak óceánok felett repülhetett szuperszonikus sebességgel, ami jelentősen korlátozta az útvonalakat.   

  • Magas üzemeltetési költségek  
  • Zajszennyezés, különösen a hangrobbanás miatt  
  • Korlátozott hatótáv és kapacitás  
  • Környezetvédelmi aggályok  

A Concorde tragikus vége 

A Concorde történetének egyik legsötétebb napja 2000. július 25-e volt, amikor az Air France 4590-es járat katasztrófája során a gép lezuhant Párizs közelében. A baleset 113 ember életét követelte. Bár a flottát később visszaállították szolgálatba, a bizalom megingott, és 2003-ban a Concorde végleg kivonult a forgalomból. 

Ilyet a Concorde óta nem láthattunk: videón a világ leggyorsabb magánrepülőgépe

