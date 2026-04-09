A szuperszonikus álom megvalósulása: így szárnyalt először a Concorde

57 éve, 1969. április 9-én a repülés történetének egyik legfontosabb mérföldkövéhez ért: először emelkedett a levegőbe a Concorde, az a szuperszonikus utasszállító repülőgép, amely évtizedekre a technológiai fejlődés, a luxus és az emberi mérnöki teljesítmény szimbólumává vált – írja a BBC.
A Concorde története a hidegháború idején kezdődött, amikor a technológiai verseny nemcsak az űrben, hanem a polgári repülésben is zajlott. A projekt egyedülálló nemzetközi együttműködés eredménye volt: Franciaország és az Egyesült Királyság közösen fejlesztette ki a repülőgépet.
A cél ambiciózus volt: egy olyan utasszállító létrehozása, amely képes a hangsebesség kétszeresével közlekedni. Ez nemcsak technikai kihívást jelentett, hanem gazdasági és politikai kockázatokat is hordozott.
Az első felszállásra a Toulouse melletti repülőtéren került sor 1969. április 9-én. A prototípust André Turcat francia tesztpilóta vezette. A repülés körülbelül 27 percig tartott, és bár még nem érte el a hangsebességet, egyértelműen bizonyította, hogy a koncepció működőképes – írja a This Day In Aviation.
Ez az esemény a repüléstörténet egyik ikonikus pillanatává vált.
Miben volt különleges a Concorde?
A Concorde nem egyszerűen gyorsabb volt a hagyományos repülőgépeknél – teljesen új kategóriát teremtett.
- Az utazósebessége akár a 2180 kilométer/órát is elérte.
- A repülési magassága akár 18 000 méter is lehetett.
A jellegzetes, lehajtható orr kialakítása nemcsak dizájnelem volt, hanem a pilóták jobb kilátását segítette fel- és leszálláskor.
A Concorde emellett olyan technológiai újításokat alkalmazott, amelyek később más repülőgépeknél is megjelentek, például fejlett hajtóműrendszert és hőálló szerkezeteket, amelyek elviselték a szuperszonikus repülés során keletkező extrém hőterhelést.
A Concorde technológiai csoda volt, emellett hamar a gazdagok és hírességek kedvenc közlekedési eszközévé vált. A jegyárak rendkívül magasak voltak, így csak egy szűk réteg engedhette meg magának az utazást.
A fedélzeten első osztályú kiszolgálás, exkluzív ételek és páratlan gyorsaság várta az utasokat. A Concorde nem csupán közlekedési eszköz volt, hanem egy életérzés.
A szuperszonikus álom kritikái
A Concorde sikere ellenére számos problémával kellett szembenéznie. Az üzemeltetési költségek rendkívül magasak voltak, korlátozott volt a hatótávja, és sokakban felmerültek a környezetvédelmi aggályok a gép miatt. A hangrobbanás miatt pedig a gép csak óceánok felett repülhetett szuperszonikus sebességgel, ami jelentősen korlátozta az útvonalakat.
- Magas üzemeltetési költségek
- Zajszennyezés, különösen a hangrobbanás miatt
- Korlátozott hatótáv és kapacitás
- Környezetvédelmi aggályok
A Concorde tragikus vége
A Concorde történetének egyik legsötétebb napja 2000. július 25-e volt, amikor az Air France 4590-es járat katasztrófája során a gép lezuhant Párizs közelében. A baleset 113 ember életét követelte. Bár a flottát később visszaállították szolgálatba, a bizalom megingott, és 2003-ban a Concorde végleg kivonult a forgalomból.
Ilyet a Concorde óta nem láthattunk: videón a világ leggyorsabb magánrepülőgépe
Ahogy arról az Origo az utóbbi hónapokban beszámolt, tavaly év végén átadták a világ leggyorsabb magánrepülőgépét. A gép Mach 0,95 csúcssebességgel, és 8 000 tengeri mérföld (kb. 14 800 km) hatótávval rendelkezik. A Global 8000 magánrepülőgépnek nem csak az ára borsos, az üzemeltetési költségei is igen magasak. A videóért látogasson el az Origo oldalára.