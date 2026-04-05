Új corgi nyerte az II. Erzsébet királynő tiszteletére rendezett derbit

A különleges eseményt Musselburgh városában rendezték meg, ahol a corgik egy 70 méteres távon mérkőztek meg egymással. A fajta különösen ismert arról, hogy az egykori brit uralkodó, II. Erzsébet legszeretetebb kutyafajtája volt – a versenyt eredetileg az ő platina jubileuma alkalmából indították el 2022-ben, számolt be a Daily Mail.
Drámai befutó – új corgi lett a bajnok
Az idei Corgi Derby győztese egy Új-Zélandról származó kutya, Islay lett, amely 14 másik versenyzőt utasított maga mögé. A négylábú bajnok gazdája, Carolyne Ricardo büszkén ünnepelhette kedvencét, amely hatalmas küzdelemben szerezte meg a trófeát.
A verseny népszerűségét jól mutatja, hogy idén több mint 50 kutyát neveztek, de közülük csak 15 állhatott rajthoz – a résztvevőket sorsolással választották ki. A mezőnyben korábbi győztesek, köztük Georgie Rumbles és Rodney, is feltűntek.
A közönségkedvenc Toffee és Pippin idén is rajthoz állt – ők az egyetlenek, akik az összes eddigi versenyen részt vettek. A tavalyi győztes, Juno sem hiányzott, akinek felkészülése igencsak szokatlan volt: sirályokat kergetett a tengerparton, hogy formába lendüljön.
Egyre nagyobb szenzáció a Corgi Derby
A szervezők szerint a Corgi Derby mára hatalmas sikerré nőtte ki magát.
Eredetileg csak egy kis mókának indult, de mára a hétvége egyik fénypontja lett
– mondta a verseny marketingvezetője.
A látványos futam ismét bizonyította: a corgik nemcsak aranyosak, hanem elképesztően gyorsak is – és ha versenyről van szó, bizony senki sem veszi félvállról a kihívást.
Tízszeresére nőtt a néhai II. Erzsébet kedvenc kutyái iránti kereslet
Az Egyesült Királyság legnagyobb kisállat-kereskedő online piacterének adatai szerint új csúcsot ért el a corgi fajtájú kutyák iránti kereslet azt követően, hogy II. Erzsébet néhai brit uralkodót szeptember 19-én eltemették. Ismeretes, hogy II. Erzsébet szinte rajongásig szerette a corgikat.
Az internet új sztárja: Kuma, a világ legjobb seggű corgija
Kuma az internet egyik új sztárja. A Tajvanon élő kilenc éves kutya Facebook-oldalát majdnem 1 millióan keresték már fel. Az állat legfőbb „attrakciója" dús bundájú feneke, amelyet rendkívül sikkesen riszál séta közben.