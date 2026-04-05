Új corgi nyerte az II. Erzsébet királynő tiszteletére rendezett derbit

A különleges eseményt Musselburgh városában rendezték meg, ahol a corgik egy 70 méteres távon mérkőztek meg egymással. A fajta különösen ismert arról, hogy az egykori brit uralkodó, II. Erzsébet legszeretetebb kutyafajtája volt – a versenyt eredetileg az ő platina jubileuma alkalmából indították el 2022-ben, számolt be a Daily Mail.

A Corgi Derbyt idén az új-zélandi Islay nyerte meg – Fotó: Northfoto/Jane Barlow / PA Wire

Drámai befutó – új corgi lett a bajnok

Az idei Corgi Derby győztese egy Új-Zélandról származó kutya, Islay lett, amely 14 másik versenyzőt utasított maga mögé. A négylábú bajnok gazdája, Carolyne Ricardo büszkén ünnepelhette kedvencét, amely hatalmas küzdelemben szerezte meg a trófeát.

A verseny népszerűségét jól mutatja, hogy idén több mint 50 kutyát neveztek, de közülük csak 15 állhatott rajthoz – a résztvevőket sorsolással választották ki. A mezőnyben korábbi győztesek, köztük Georgie Rumbles és Rodney, is feltűntek.

A közönségkedvenc Toffee és Pippin idén is rajthoz állt – ők az egyetlenek, akik az összes eddigi versenyen részt vettek. A tavalyi győztes, Juno sem hiányzott, akinek felkészülése igencsak szokatlan volt: sirályokat kergetett a tengerparton, hogy formába lendüljön.

A döntőben 15 corgi versenyzett a győzelemért – Fotó: Northfoto/Jane Barlow / PA Wire

Egyre nagyobb szenzáció a Corgi Derby

A szervezők szerint a Corgi Derby mára hatalmas sikerré nőtte ki magát.

Eredetileg csak egy kis mókának indult, de mára a hétvége egyik fénypontja lett

– mondta a verseny marketingvezetője.

A látványos futam ismét bizonyította: a corgik nemcsak aranyosak, hanem elképesztően gyorsak is – és ha versenyről van szó, bizony senki sem veszi félvállról a kihívást.

Tízszeresére nőtt a néhai II. Erzsébet kedvenc kutyái iránti kereslet

Az Egyesült Királyság legnagyobb kisállat-kereskedő online piacterének adatai szerint új csúcsot ért el a corgi fajtájú kutyák iránti kereslet azt követően, hogy II. Erzsébet néhai brit uralkodót szeptember 19-én eltemették. Ismeretes, hogy II. Erzsébet szinte rajongásig szerette a corgikat.

Az internet új sztárja: Kuma, a világ legjobb seggű corgija

Kuma az internet egyik új sztárja. A Tajvanon élő kilenc éves kutya Facebook-oldalát majdnem 1 millióan keresték már fel. Az állat legfőbb „attrakciója" dús bundájú feneke, amelyet rendkívül sikkesen riszál séta közben.



