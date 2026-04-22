Felfoghatatlan: babakocsiban hagytak magára egy kislányt a világ egyik legforgalmasabb terén

Egy hat hónapos csecsemő került a rendőrség látókörébe New Yorkban, miután egy babakocsiban magára hagyva találták meg a Times Square közelében. A bejelentés kedd este 23 óra körül érkezett, a helyszín a Broadway és a 44. utca kereszteződése volt - tájékoztat a Daily Mail.
A kiérkező rendőrök a gyermeket eszméleténél lévő, stabil állapotban találták. A csecsemőt kórházba szállították kivizsgálásra, ahol megerősítették, hogy nincs közvetlen életveszélyben.
A hatóságok szerint egyelőre nem ismert, ki hagyta a helyszínen a gyermeket, és az sem tisztázott, hogyan került a turisták által sűrűn látogatott térre. Az ügyben eddig nem történt letartóztatás.
A rendőrség megkezdte az érintettek felkutatását, különös tekintettel a gyermek apjára, aki a feltételezések szerint a környéken tartózkodhat. A nyomozók biztonsági kamerák felvételeit elemzik, és a helyiek segítségét is kérik.
Mit mond a törvény az ilyen esetekről?
New York állam jogszabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők biztonságos módon lemondjanak gyermekükről. A csecsemő közterületen történő magára hagyása azonban jogellenes.
Az úgynevezett „Abandoned Infant Protection Act” értelmében a gyermekeket csak kijelölt biztonságos helyeken lehet elhelyezni, például:
- kórházakban;
- rendőrőrsökön;
- tűzoltóságokon.
A szabályozás célja, hogy a csecsemők minden körülmények között biztonságban legyenek.
A rendőrök a csecsemőről készült képeket mutatják a környéken élőknek, valamint tanúkat keresnek. A hatóságok célja, hogy minél hamarabb azonosítsák azokat, akik kapcsolatban állhatnak az esettel.