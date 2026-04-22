Felfoghatatlan: babakocsiban hagytak magára egy kislányt a világ egyik legforgalmasabb terén

Egy hat hónapos csecsemő került a rendőrség látókörébe New Yorkban, miután egy babakocsiban magára hagyva találták meg a Times Square közelében. A bejelentés kedd este 23 óra körül érkezett, a helyszín a Broadway és a 44. utca kereszteződése volt - tájékoztat a Daily Mail.

Babakocsiban hagytak magára egy csecsemőt a Times Square közelében - Képünk illusztráció

A kiérkező rendőrök a gyermeket eszméleténél lévő, stabil állapotban találták. A csecsemőt kórházba szállították kivizsgálásra, ahol megerősítették, hogy nincs közvetlen életveszélyben.

A hatóságok szerint egyelőre nem ismert, ki hagyta a helyszínen a gyermeket, és az sem tisztázott, hogyan került a turisták által sűrűn látogatott térre. Az ügyben eddig nem történt letartóztatás.

A rendőrség megkezdte az érintettek felkutatását, különös tekintettel a gyermek apjára, aki a feltételezések szerint a környéken tartózkodhat. A nyomozók biztonsági kamerák felvételeit elemzik, és a helyiek segítségét is kérik.

Mit mond a törvény az ilyen esetekről?

New York állam jogszabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők biztonságos módon lemondjanak gyermekükről. A csecsemő közterületen történő magára hagyása azonban jogellenes.

Az úgynevezett „Abandoned Infant Protection Act” értelmében a gyermekeket csak kijelölt biztonságos helyeken lehet elhelyezni, például:

kórházakban;

rendőrőrsökön;

tűzoltóságokon.

A szabályozás célja, hogy a csecsemők minden körülmények között biztonságban legyenek.