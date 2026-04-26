Cserebogár jelent meg a kertben? Ezért nem érdemes félvállról venni

A cserebogarak jellemzően április végétől, májusban és június elején a legaktívabbak, ilyenkor főként az esti órákban lehet találkozni velük. Bár a rajzásuk természetes jelenség, egyes években jóval több példány jelenhet meg egyszerre, ami nemcsak látványos, hanem a kertekben is problémát okozhat.
Miért okozhat gondot a cserebogár?
A kifejlett cserebogarak elsősorban a fák és más növények friss hajtásait fogyasztják, de a nagyobb problémát sokszor a lárváik jelentik.
A talajban élő pajorok ugyanis a növények gyökérzetét rágják, ami sárguló fűhöz, gyengülő növényekhez vagy váratlan pusztuláshoz is vezethet.
Hogy védekezzünk a cserebogarak ellen?
A szakértők szerint érdemes kerülni a vegyszeres megoldásokat, mert azok más hasznos élőlényeket is károsíthatnak. Helyette kíméletesebb módszerek javasoltak:
- a lárvák összegyűjtése
- a talaj rendszeres átvizsgálása
- a természetes ellenségeik – például a madarak és sünök – jelenlétének támogatása a kertben
Nem veszélyes, de oda kell figyelni rá
A cserebogár az emberre általában nem jelent veszélyt, de tömeges megjelenése komoly fejtörést okozhat a hobbikertészeknek. Éppen ezért tavasszal érdemes figyelni a kertek állapotát, és időben lépni, ha a növények vagy a gyep látványosan gyengülni kezd – hívja fel a figyelmet a MyHomeBook.
