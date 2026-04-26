kertészkedés

Cserebogár jelent meg a kertben? Ezért nem érdemes félvállról venni

Tavasszal egyre több helyen tűnhetnek fel a cserebogarak a kertekben és a zöldterületeken, megjelenésük pedig sokak figyelmét felkelti. A cserebogár ugyan természetes része az évszaknak, tömeges jelenléte mégis kellemetlenséget okozhat a kerttulajdonosoknak.
A cserebogarak jellemzően április végétől, májusban és június elején a legaktívabbak, ilyenkor főként az esti órákban lehet találkozni velük. Bár a rajzásuk természetes jelenség, egyes években jóval több példány jelenhet meg egyszerre, ami nemcsak látványos, hanem a kertekben is problémát okozhat.

Tavasszal újra feltűnik a cserebogár, és sok gondot okozhat
Fotó: Didier Provost / Unsplash

Miért okozhat gondot a cserebogár?

A kifejlett cserebogarak elsősorban a fák és más növények friss hajtásait fogyasztják, de a nagyobb problémát sokszor a lárváik jelentik. 

A talajban élő pajorok ugyanis a növények gyökérzetét rágják, ami sárguló fűhöz, gyengülő növényekhez vagy váratlan pusztuláshoz is vezethet.

Pajor és bábja
Fotó: Rasbak - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=773030 / Wikipedia

Hogy védekezzünk a cserebogarak ellen?

A szakértők szerint érdemes kerülni a vegyszeres megoldásokat, mert azok más hasznos élőlényeket is károsíthatnak. Helyette kíméletesebb módszerek javasoltak: 

  • a lárvák összegyűjtése
  • a talaj rendszeres átvizsgálása  
  • a természetes ellenségeik – például a madarak és sünök – jelenlétének támogatása a kertben

Nem veszélyes, de oda kell figyelni rá

A cserebogár az emberre általában nem jelent veszélyt, de tömeges megjelenése komoly fejtörést okozhat a hobbikertészeknek. Éppen ezért tavasszal érdemes figyelni a kertek állapotát, és időben lépni, ha a növények vagy a gyep látványosan gyengülni kezd – hívja fel a figyelmet a MyHomeBook.

Április közepén már sok piacon megjelentek a palánták, ezért sok kiskerttulajdonosban felmerül a kérdés, vajon érdemes-e már most kiültetni őket. A paradicsom azonban kifejezetten érzékeny a hidegre, ezért a túl korai ültetés könnyen kárt okozhat a nem olcsó palántákban.

A tavasz közeledtével sokakban felébred a vágy, hogy újra időt töltsenek a kertben. A tavaszi kertészkedés azonban nem az első palánták elültetésével kezdődik – a siker kulcsa az időben elkezdett előkészületekben rejlik. Ha már most egy kicsit előre dolgozik, sokkal gördülékenyebben indulhat a szezon, és több ideje marad majd élvezni a természet közelségét.

 

 

