Cserebogár jelent meg a kertben? Ezért nem érdemes félvállról venni

A cserebogarak jellemzően április végétől, májusban és június elején a legaktívabbak, ilyenkor főként az esti órákban lehet találkozni velük. Bár a rajzásuk természetes jelenség, egyes években jóval több példány jelenhet meg egyszerre, ami nemcsak látványos, hanem a kertekben is problémát okozhat.

Tavasszal újra feltűnik a cserebogár, és sok gondot okozhat

Fotó: Didier Provost / Unsplash

Miért okozhat gondot a cserebogár?

A kifejlett cserebogarak elsősorban a fák és más növények friss hajtásait fogyasztják, de a nagyobb problémát sokszor a lárváik jelentik.

A talajban élő pajorok ugyanis a növények gyökérzetét rágják, ami sárguló fűhöz, gyengülő növényekhez vagy váratlan pusztuláshoz is vezethet.

Pajor és bábja

Fotó: Rasbak - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=773030 / Wikipedia

Hogy védekezzünk a cserebogarak ellen?

A szakértők szerint érdemes kerülni a vegyszeres megoldásokat, mert azok más hasznos élőlényeket is károsíthatnak. Helyette kíméletesebb módszerek javasoltak:

a lárvák összegyűjtése

a talaj rendszeres átvizsgálása

a természetes ellenségeik – például a madarak és sünök – jelenlétének támogatása a kertben

Nem veszélyes, de oda kell figyelni rá

A cserebogár az emberre általában nem jelent veszélyt, de tömeges megjelenése komoly fejtörést okozhat a hobbikertészeknek. Éppen ezért tavasszal érdemes figyelni a kertek állapotát, és időben lépni, ha a növények vagy a gyep látványosan gyengülni kezd – hívja fel a figyelmet a MyHomeBook.